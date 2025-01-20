快訊

菲女在十分車站拍列車駛過身旁美照 張開雙手被撞受傷

高雄驚見男子陳屍出租套房 疑遭殺害身旁有沾血鈍器

台水估春節尖峰用水較平時增6% 籲民眾節約用水

中央社／ 台北20日電

台水公司今天表示，預估農曆春節期間尖峰用水高達每日953.2萬立方公尺，較平日增加53.6萬立方公尺，增幅約6%，提醒民眾除舊布新大掃除期間節約用水，珍惜有限水資源。

台水今天發布新聞稿表示，已就各轄區特性研提「春節供水因應計畫」，並推演春節期間各地區供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水春節期間平均出勤人員每日552人，最高日出勤人員達680人，若有緊急事故或宣導事項，台水將於媒體、公司網站與FB官方粉絲團發布訊息。

台水指出，如有繳費需求，可透過官網信用卡繳費、台水APP、街口支付、一卡通MONEY、台中e指通-支付繳費通、橘子支付、Pi拍錢包、icashPay、ezPay簡單付、嗶嗶繳、台灣行動支付、悠遊付、全支付APP及全盈+PAY進行行動支付。

或持水費帳單至統一、全家、萊爾富、OK等超商繳費；若無水費帳單，各大超商多媒體事務機也可直接補單繳費，歡迎民眾多加利用。

台水補充，除作好相關整備工作外，春節期間民眾如遇用水、水費等問題，或須通報路面漏水及查詢各項用水業務，可撥打1910客服專線，全天24小時專人提供服務。

台水 春節 行動支付

延伸閱讀

嘉縣春節關懷訪視 送上保暖物品讓獨居長輩暖心暖身

春節點心怎麼吃？營養師激推「1零食」：飽腹熱量低

「向天公借膽」祈福 彰化元清觀春節期間可擲筊請文、武膽

罷免高雄綠營立委行動 預計春節後送件中選會

相關新聞

慘！去年11月預售屋成交量僅近5,000件、連兩月陷谷底 剩這都苦撐

據預售屋實價登錄網最新資料顯示，2024年10月預售屋揭露量約5,027件，最新11月成交量約4,818件，量能持續維持...

北榮大師講堂 信義企業集團創辦人周俊吉：信任帶來幸福

台北榮總大師講堂今天邀請信義企業集團創辦人周俊吉演講，主題是「信任，帶來幸福」。周俊吉以自身經歷，細述信任如何改變人生，...

羅智先：全集團預算會議 擘劃未來逾兆元營運執行

統一集團董事長羅智先日前發出內部文件說明今年營運方針。他指出，AI是2024年最熱門話題，現在集團必須加速融入，已是現在...

雙北25坪以下捷運小宅買氣王 北市這站奪冠、新北這兩站總價千萬勝出

根據實價登錄資料，雙北市25坪以下小宅熱門交易捷運站點前十名中，光是中山區就包辦四個捷運站點；而三重區的三重國小站，則是...

年輕首購族買房持續外移 桃園楊梅35歲以下房貸族五年大增逾七成

據聯徵中心資料，去年前三季桃園市楊梅35歲以下年輕房貸族的申貸件數達592件，相比2020年同期的342件， 五年增加了...

迎年後換職潮！泓德能源釋出逾70個職缺 擴大徵求綠能人才

泓德能源（6873）去年營收首度突破百億元，創歷史新高，公司今天首次舉辦線上徵才說明會，號召綠電管理、雲端運算、軟體開發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。