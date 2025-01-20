年輕首購族買房持續外移 桃園楊梅35歲以下房貸族五年大增逾七成

據聯徵中心資料，去年前三季桃園市楊梅35歲以下年輕房貸族的申貸件數達592件，相比2020年同期的342件， 五年增加了73%；與此同時，去年前三季桃園市楊梅35歲以下年輕房貸族的占比也達到了37.6%，是自2018年以來的同期新高。

中信房屋楊梅交流道加盟店店長鄭紹良表示，桃園市楊梅房價親民，且具備完備的基礎機能，近年來吸引了大量年輕首購族駐足，在剛性需求的支撐下，楊梅房市的未來發展前景相當看好。

鄭紹良指出，楊梅房價平實，購屋門檻低，目前楊梅中古屋的每坪成交均價仍普遍落在2字頭上下，與桃園、中壢、新竹縣市相比，楊梅確實可以稱作是房價凹陷區。

鄭紹良分析，以金山特區來說，金山特區是目前楊梅房市交易最熱絡的區塊之一，也是不少外來客群指名購買的區塊，金山特區擁有楊明國小、國中學區等學區，又緊鄰楊梅交流道，開車僅需20～40分鐘就能抵達竹科、台北市。

鄭紹良目前楊梅區內二、三房中古大樓的購買總價普遍只要900～1,200萬元上下，同步符合新青安2.0的貸款額度，進一步推升雙北市首購族、竹科年輕上班族在此買房置產，希望透過通勤時間換取空間，享受更具CP值的房價和居住空間。

鄭紹良表示，對於自住客群來說，現在正是進場買房的好時機，之前房市一片火熱，屋主的心態也比較強硬，開價普遍都比實價登錄高出一大截，但隨著買氣降溫，屋主的開價也逐漸回歸到合理範圍內。

此外，鄭紹良指出，從未來發展性來看，楊梅也有不少利多題材加持，例如幼獅工業區二期擴大、國道1號楊梅至頭份段拓寬工程、新梅龍快速道路計畫、幼獅青年創業村暨智慧園區等等，加上臨近龍潭科學園區，預估未來伴隨建設項目的落實，楊梅將出現更豐富的就業機會，並有望帶動居住需求的增加。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，楊梅憑藉房價基期低的優勢，持續磁吸外來人口流入，依據桃園市民政局統計，截止到2024年12月楊梅的現住人口數已達181,526人，相較於2023年12月的180,032人，短短一年時間，楊梅的人口就淨增加了1,494人。