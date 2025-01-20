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亞泥發表首本TNFD報告 打造與自然共存的永續藍圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）20日宣布，正式發表首本《自然相關財務揭露報告》，以全球標準TNFD（Task Force on Nature-related Financial Disclosures自然相關財務揭露工作小組）框架進行完整分析，透過「LEAP」（Locate定位、Evaluate估計、Assess評估、Prepare準備）評估方法，全面檢視花蓮廠區、礦區以及生態園區的自然關聯和影響。

亞泥總經理李坤炎表示，這份報告不但是對亞泥多年來自然保育行動的總體檢，更展現企業對生態共存的堅定使命，亞泥堅信，只有以自然為本的策略，才能引領企業開拓永續未來。

亞泥報告編制過程採用國際最嚴謹標準，包括TNFD框架的LEAP方法、GRI生物多樣性指標以及《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》，而且和花蓮東華大學團隊合作，融合科學方法和在地生態復育，深入剖析企業和自然的雙向關係，從自然依賴到生態影響，全面展示學術深度和實務價值。

亞泥除了專注在自然資源管理，更採用IPA（Importance Performance Analysis）重要表現程度分析法，深入進行利害關係人溝通，鑑別出10項自然相關風險和12項自然機會。針對這些挑戰，亞泥制定具體應對策略，包括異地復育、生態環境教育以及創新技術應用，將自然保護緊密結合企業發展，這些努力為生態復甦提供可行方案，更為產業共榮開創新模式。

自2020年算起，亞泥已投入超過7億元在自然相關行動，涵蓋生物多樣性復育、植生綠化以及循環經濟等領域，並帶來等值的自然效益。以亞泥生態園區為例，亞泥從2004年開始，栽植蜜源植物、食草植物以及台灣原生樹種，為多樣化生物打造安全棲地，成功復育三級保育類黃裳鳳蝶；同時積極和各地社區、學校合作，建置蝴蝶廊道和綠色部落，將生態保育影響力從企業內部延伸到社會每個角落。環境教育方面，亞泥遍及全台的大規模環境教育計畫，累積服務人次達19萬1,514人，不僅展示生態保育成果，也培養大眾對自然保護的意識與行動力。

作為低碳水泥推廣先驅，亞泥自熟料燒成階段就積極減少碳排放，並於2016年推動「水泥4.0計畫」，以智慧製造技術全面提升生產效率，大幅增加替代原料和替代燃料的使用比例，落實資源再利用和環保效益並行。亞泥是國內唯一每年穩定達成SBTi（科學基礎減量目標倡議）承諾的水泥企業，藉由科學數據支撐的減碳目標，成為台灣推展低碳經濟的關鍵力量，在全球減碳行動中扮演重要角色。

亞泥強調，會以《自然相關財務揭露報告》為基礎，繼續深化生物多樣性政策和復育行動，擴大環境教育資源投入。未來，亞泥也將持續聚焦在循環經濟創新與低碳水泥實踐，全面對接國際標準，達到自然和產業和諧共生的美好願景。

亞泥 生態園區

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