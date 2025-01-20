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泓德能源線上徵才釋逾70個職缺 信義房屋福利再升級

中央社／ 新竹20日電

泓德能源今天首度舉辦線上徵才活動，釋出超過70個職缺，延攬綠電管理、雲端運算和軟體開發等領域人才，擴展綠電顧問服務與能源管理市場。

泓德能源發布新聞稿表示，至2024年底，集團員工規模增至391人，1年增加近100人，增幅約34%，營運據點包含台北、台中、台南、高雄、澎湖、日本東京及澳洲雪梨等地。

因應市場需求日益成長，泓德能源今天首度舉辦線上徵才活動，安排各部門主管分享業務策略與專案內容，釋出超過70個綠電管理師、能源媒合顧問等職缺。

泓德能源指出，雲端運算、軟體開發、系統架構、資料分析及資訊安全等領域人才是重點招募對象，期能協助強化能源管理平台的技術能力，提升綠電媒合及充電站營運效率，為客戶提供穩定且安全的服務。

泓德能源同時招募具備國際市場洞察或人工智慧專業的人才，以完善電力交易預測解決方案，並透過AI技術優化銷售策略，提升海外市場的競爭力與運營效益。

此外，房仲業信義房屋也提出留才計畫。信義企業集團人資長黃吉良表示，2025年起，信義企業集團的家庭友善福利政策再升級，包括家庭照顧假從7天增至14天，以及優於勞基法規範的產檢假、陪產檢假、陪產假等措施，進一步展現企業對關懷員工家庭的重視。

信義企業集團每年擬發放最高價值1.5萬元的「信福幣」，可用於子女托育、健康檢查等。

徵才活動 泓德能源 綠電

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