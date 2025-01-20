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民航局新增航空永續運輸獎 7民航運輸業者獲肯定

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內航空業最高榮譽「金翔獎」揭曉，立榮航空蟬聯「國內定期航線組」獎項，交通部民用航空局長何淑萍20日指出，航空產業蓬勃發展，是要在有限的國土、有限的空域裡，將資源做最有效的分配，民航局的責任，就是從法規面、設施面，為大家創造有利的環境。

民航局今日為78周年局慶，何淑萍指出，感謝所有航空業從業人員一起努力，為整體民航產業所做的貢獻。她表示，航空產業蓬勃發展，是要在有限的國土、有限的空域裡，將資源做最有效的分配，民航局的責任，就是從法規面、設施面，為大家創造有利的環境。所有事項裡，最重要的還是飛航安全，交通部、民航局與所有航空業，在機場、人員與設備上，都必須做最好的投資。她感謝所有從業人員堅守崗位，也希望大家發自內心的維護安全，繼續為旅客提供最好、最安全的服務。

交通部長陳世凱表示，強調民航發展要以安全做基礎，在民航局與航空業從業人員的努力下，台灣的飛航安全已經做到世界一流。他到任時間不長，但民航業完成很多重要工作，不管是榮耀輪在日本故障，48小時內就將所有旅客接回台灣，或是花蓮地震導致鐵公路中斷後的空中疏運，民航單位都提供很多重要的協助，他出席民航局局慶，就是特地來感謝大家。

此外，民航局今日除了表揚績優航空業從業人員與資深員工，國內航空業最重要的獎項金翔獎也在今日頒獎。本次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，計有華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在各面向評鑑指標均表現優異，成為該組別第一名，獲頒今年金翔獎肯定。

民航局表示，此次評鑑期間為2022年7月至2024年6月，因尚處新冠肺炎疫情後的谷底與復甦期，國際及兩岸航線客運量受疫情及兩岸影響致恢復程度不一，因此暫停辦理國際及兩岸航線組之營運與服務評鑑。

何淑萍肯定立榮航空的優良表現。民航局今年也特別頒發「永續營運獎」，表彰7家國籍航空公司在疫情期間與疫後復甦的卓越貢獻。

民航局自1998年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，並與時俱進滾動檢討評鑑機制，期藉由外部專家學者共同參與評鑑，促使各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷提升。

為了表彰國籍航空公司在疫情期間及疫後復甦的努力付出與維持航空運輸服務，特別藉民航局78周年局慶，頒發「永續營運獎」給予中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空、立榮航空及德安航空等7家民用航空運輸業者，並期許國籍航空公司繼續向永續運輸邁進。

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