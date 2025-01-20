賴正鎰：台旅遊業盼兩岸旅遊全解禁 回復旺季榮景

大陸文旅部宣布近期將開放滬、閩陸客來台團體遊，台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰20日表示，台旅遊業展雙臂歡迎盼兩岸旅遊全解禁回復旺季榮景。

針對大陸文旅部宣布近期將恢復福建、上海團客赴台旅遊，賴正鎰指出，對於兩岸開放旅遊團已經期待很久，台灣旅遊相關業者都展開雙臂表示歡迎，大陸放出善意訊號，是兩岸互相開放旅遊的一個「好的開端」，希望政府收下善意，趕在農曆年前就宣布「第1季全面開放」，這樣才能讓旅遊業者安心過好年，準備年後迎接陸客。

他呼籲陸委會與交通部觀光署儘快達成共識，大膽開放，解除禁團令，開放兩岸團客往來旅遊，同時也要恢復兩岸過去旅遊熱門時期的航點與航班，也希望大陸47個城市恢復來台自由行，讓兩岸人民能共享這個「新年禮包」。

賴正鎰指出，兩岸人民往來從未間斷，去年台灣人民到大陸，高達400萬人次，但大陸來台旅遊僅有在海外的大陸籍人士及福建團到金門旅遊，可說是寥寥無幾。

「台灣工商企業界都多次公開呼籲開放兩岸旅遊，有生意為何不做呢？」賴正鎰說。

根據數據顯示，2024年台灣人出國熱潮大爆發，出國將近1,663萬人次，創歷史新高，其中台灣人出國到日本旅遊604萬人次，僅次於大陸遊客的698萬人次。但入境台灣旅遊的外籍遊客還不滿800萬人次，觀光逆差近220億美元，旅遊業苦哈哈。

尤其是2024花蓮地震後，花東地區旅遊業進入寒冬，國旅減少，外國人也不來，風景區的生意更難做了，若沒有大陸觀光客來台，交通部提出的1,200萬人次觀光客目標恐怕很難達標。

根據政府公布2024年進出口貿易統計數據，台灣貿易順差806.08億美元。其中，對大陸與香港出口1,506.19億美元、進口806.23億美元，貿易順差約700億美元，可見兩岸貿易關係依舊緊密。他說，政府應該順應民意，透過開放經貿旅遊等交流，讓兩岸人民更能融合，以此來維護台海的和平與繁榮。

他說，他已經多次呼籲政府應該要重視兩岸旅遊交流的需求，這次大陸釋出善意，開放上海與福建赴台旅遊後，希望台灣方面也能大膽開放，同樣給予善意回應，全面宣布開放陸客團及自由行來台旅遊，同時恢復開放台灣團客過去大陸旅遊。

他指出，兩岸互動高峰時期，北京、江蘇、浙江較多旅客來台，但是上海也擠入前5名，因此恢復上海、福建來台，估計1年約可增加陸客觀光團超過50萬人次、至少可創造超過台幣150億元的商機。

他希望兩岸能加速開放旅遊，包含團客與自由行，回復到過去國民黨執政時的全盛時期，全年大陸來台旅遊450萬人次、台灣10個航點與大陸61個城市對飛、每周890個航班，以及47個試點城市來台自由行的交流盛況。