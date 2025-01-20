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南亞攜手三井化學 投入生質化塑膠開發

中央社／ 台北20日電

面對中國石化新增產能大量開出，台塑集團積極朝向高值化轉型發展，南亞今天宣布與台灣三井化學合作，投入生質化塑膠產品開發。

在此之前，南亞成立永續品牌「SAYA 餘創」，結合獨家回收技術、多國生產基地布局，以及整合性國際織品回收策略，推出織物化學回收絲、節水染色原著色絲、新型彈性絲等多項產品，並預告2025年將啟動全化學回收絲量產，有望解決現今服飾織品難以回收的問題。

南亞表示，不論是生質丙酮、生質雙酚A（BPA）均具有與傳統石油化學品相同的物理特性，可以取代傳統石油化學品，進而減少整個產品生命週期的溫室氣體排放。

南亞與三井化學從2025年1月起攜手合作，由三井化學提供生質丙酮，南亞生產生質雙酚A，供下游進行生質樹脂（環氧樹脂及聚碳酸酯）的開發。透過此次合作，希望以擴大生質化塑膠產品使用為目標，推動整個供應鏈對環境友善產品的開發與生產。

南亞主管指出，雙酚A、丁二醇及環氧樹脂等產品去年9月起已陸續取得ISCC Plus（國際永續發展與碳認證）認證，此認證為原材料與產品、供應鏈的可追溯性及溫室氣體排放量和減量提供的認證系統，有助南亞透過質量平衡法，以生質原料生產更具永續性的產品，進而減低產品碳足跡。

台塑四寶日前公布2024年自結財報，南亞去年稅後純益新台幣33.21億元，年減47.4%，每股純益0.42元。

南亞董事長吳嘉昭表示，去年面對美中貿易糾紛、地緣政治衝突、中國房產市場不振等多重利空夾擊，限制復甦力道，加上認列台塑化等轉投資收益顯著減少，使整體獲利衰退；不過在本業上，南亞去年包括電子材料、化工、聚酯、塑膠加工等大部分產品，營運都比2023年好轉。

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