全國電子50週年 林政勳：跳脫3C家電滿足生活所需

台灣3C家電通路品牌全國電子董事長林政勳今天表示，期許下一個10年目標要跳脫3C家電侷限，提供以家為核心，滿足消費者生活所需的商品和服務。

全國電子今天歡慶成立50週年，林政勳回顧，1975年成立的全國電子，從最初在台北市圓環街販售計算機起家，1986年朝向家電全商品經營，提供從產品選擇到售後支援，再到2005年上市，創下不少業界紀錄。

展望未來10年，林政勳希望全國電子能跳脫3C家電侷限，從室內延伸到戶外與移動場景，建構全新的Life+多元居家生活發展方向，成為以家為核心，為消費者提供生活所需的商品和服務。

全國電子去年底在淡水打造全新的生活概念店，首度導入店中店模式，引進大成鋼隆美家居、櫻花廚具、虹牌油漆、凱撒衛浴、德泰彈簧床等，提供消費者更完整的消費體驗。

林政勳說，目前全國電子共334家門市，不追求量的成長，但平均每年會汰換約15家店，淘汰老舊或商圈衰退門市，移轉到新的開發區，複合式生活概念店是未來方向。

全國電子也強化線上銷售經營，少掉門市空間限制，除了3C家電，還提供廚衛用品、健康美容、生活百貨等商品，布局OMO全通路整合。

全國電子2024年營收新台幣197.86億元，年減3.11%，為連續第2年下滑；稅後純益3.79億元，較2023年衰退12.2%。林政勳指出，先前疫情帶動民眾提早汰換家電，疫後需求回落，整體市場持續調整中。

林政勳表示，今年營運要努力回到成長軌道，去年因秋颱、雨水較多等因素，導致空調家電銷售衰退較為明顯，這一塊今年有望反彈。