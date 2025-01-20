快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

全國電子50週年 林政勳：跳脫3C家電滿足生活所需

中央社／ 台北20日電
全國電子林政勳董事長。聯合報系資料照
全國電子林政勳董事長。聯合報系資料照

台灣3C家電通路品牌全國電子董事長林政勳今天表示，期許下一個10年目標要跳脫3C家電侷限，提供以家為核心，滿足消費者生活所需的商品和服務。

全國電子今天歡慶成立50週年，林政勳回顧，1975年成立的全國電子，從最初在台北市圓環街販售計算機起家，1986年朝向家電全商品經營，提供從產品選擇到售後支援，再到2005年上市，創下不少業界紀錄。

展望未來10年，林政勳希望全國電子能跳脫3C家電侷限，從室內延伸到戶外與移動場景，建構全新的Life+多元居家生活發展方向，成為以家為核心，為消費者提供生活所需的商品和服務。

全國電子去年底在淡水打造全新的生活概念店，首度導入店中店模式，引進大成鋼隆美家居、櫻花廚具、虹牌油漆、凱撒衛浴、德泰彈簧床等，提供消費者更完整的消費體驗。

林政勳說，目前全國電子共334家門市，不追求量的成長，但平均每年會汰換約15家店，淘汰老舊或商圈衰退門市，移轉到新的開發區，複合式生活概念店是未來方向。

全國電子也強化線上銷售經營，少掉門市空間限制，除了3C家電，還提供廚衛用品、健康美容、生活百貨等商品，布局OMO全通路整合。

全國電子2024年營收新台幣197.86億元，年減3.11%，為連續第2年下滑；稅後純益3.79億元，較2023年衰退12.2%。林政勳指出，先前疫情帶動民眾提早汰換家電，疫後需求回落，整體市場持續調整中。

林政勳表示，今年營運要努力回到成長軌道，去年因秋颱、雨水較多等因素，導致空調家電銷售衰退較為明顯，這一塊今年有望反彈。

全國電子 家電 消費

延伸閱讀

全國電子新春破盤 指定大家電5折起 滿額送Dyson吸塵器

「中山73」1月歐洲影展登場：黛安娜《王妃》故事與林政勳《優雅的相遇》講座

大環馬戲首登國家音樂廳 張正傑親子音樂會為慈心募款

張作驥逼金馬男星低溫狂吃冰！不忍問：是整人節目？

相關新聞

一坪13萬變48萬！一表看台積宅驚人漲勢、還會持續？

近年台積電設廠議題火熱，所到之處，房市無不「聞積起舞」，房價狂漲。全向科技房產統計實價資料， 近五年全台有6個行政區受惠...

央行逼的？ 雙貸族暴增、平均扛債711萬元創13年來新高

根據聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月，全國房貸總人數突破220萬人，再攀新高峰，等於全國已有近1成人口有房貸壓...

全國電子50週年 林政勳：跳脫3C家電滿足生活所需

台灣3C家電通路品牌全國電子董事長林政勳今天表示，期許下一個10年目標要跳脫3C家電侷限，提供以家為核心，滿足消費者生活...

全家迎返鄉旅遊潮！商場人力添雙倍、櫃位延長營業

即將迎來春節9天連假，全家（5903）表示，為支援假期疏運高峰，並搶攻返鄉與旅遊商機，即日起全面加強交通幹道、雙鐵車站、...

桃園、新竹房價凹陷區 這裡年輕房貸族大增7成

大台北房價居高難下，許多口袋不深的購屋族群把目光轉移到外圍區塊。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，去年前三季，楊梅35歲以...

迎春大掃除很困擾？ 信義房屋公開四大攻略

春節倒數！信義房屋旗下平台信義居家指出，新年大掃除建議在除夕傍晚前完成，也需注意丟垃圾與回收物注意事項：包含大型與特殊物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。