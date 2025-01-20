全家迎返鄉旅遊潮！商場人力添雙倍、櫃位延長營業

即將迎來春節9天連假，全家（5903）表示，為支援假期疏運高峰，並搶攻返鄉與旅遊商機，即日起全面加強交通幹道、雙鐵車站、觀光景點及宮廟周邊店舖的重點商品備貨量，全面滿足消費者「返鄉旅途」、「年節聚會」與「走春送禮」的多元需求，囊括春節禮盒、開運福袋、杯裝飲品、熟食餐點、大容量飲料、零食及個人盥洗用品等，更較平日增加2倍以上備貨量；連假期間，蘇澳、石碇與新營國道服務區，與台61線新豐休息站、口湖休息站同步增加雙倍人力支援，再推消費滿額換好禮活動拼買氣。

歡慶新春，全家集結線上線下多項優惠，包括全家APP以雙重好康活動喜氣應援，「春節數位紅包」回歸再升級，創意互動迎新春，還可AI生成個人紅包賀卡、日日抽200萬Fa點；APP「隨買跨店取」則推出多杯數春節優惠，共有388、888及1,888三種組合。實體店舖則推出多項迎春優惠，包含Let’s Café會員限定單品咖啡、特濃系列買一送一、搖搖茶吧指定飲品第二杯10元、Fami!ce霜淇淋第二件5元（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，不限口味）等超值優惠，消費滿百更可加購666幸運神骰杯塞；1月28日除夕至2月1日初四期間，全家店舖消費滿199元再加贈大甲鎮瀾宮開運錢母、唐老鴨系列金幣造型磁鐵專屬開運小物。

因應春節連假民眾長途跋涉、停留時間短，全家位於台鐵、高鐵、高速公路國道服務區、台61快速道路休息站及觀光景點周邊店舖，以「便利餐食」及「伴手禮品」兩大類商品為備貨重點，包含Let’s Café、搖搖茶吧杯裝飲品，以及無需微波的金飯糰、三明治、手卷、麵包等輕食，方便消費者帶著走、隨時吃。

熟食區熱辣開胃的南洋酸辣燙「馬尚煮」、SOHOT炎選烤炸物與現烤點心，則提供暖呼呼的熱食選擇。連假期間亦為送禮高峰，全家即於假期前一週即提升伴手禮盒、開運福袋之備貨量，提供消費者最便利、即時、多元的伴手禮品選擇；依據過往銷售經驗，預估將帶動車站型、交通幹道型及景點型店舖業績成長超過三成。

為滿足年節期間出遊人潮，全家便利商店經營之國道服務區、台61快速道路休息站商場，部分櫃位將延長營業時間，疏運高峰期間將提升2倍人力進行交通管制、停車引導及場內外之衛生清潔，為旅客營造舒適的消費與休憩體驗。

此外，1月24日至2月2日春節連假期間，凡至國道蘇澳服務區、石碇服務區、新營服務區，單筆消費滿688元即可至商場內「全家」兌換Let’s Café、搖搖茶吧、FamiCollection指定茶飲、衛生紙及10元折價券好禮五選一，還可參加大富翁遊戲最高可抽1,000元「全家」禮物卡。

新營服務區更推出專屬新春活動，凡於服務區內消費滿額，即加贈南鯤鯓祈福蛇年平安鹽乙包。此外，新營南站也將舉辦新春蘭花展，誠邀旅客於旅途中停下腳步欣賞，感受年節的花香與喜氣。另台61快速道路的新豐休息站及口湖休息站也不缺席，推出消費滿388元即享好禮四選一活動，獎品涵蓋Let’s Café、搖搖茶吧、FamiCollection指定茶飲及衛生紙，滿足旅客不同需求。

為讓消費者體驗更多元、更趣味的紅包玩法，全家APP去年即創通路之先推出「春節數位紅包」活動，結合過年發紅包習俗與數位社群趣味互動，將APP內之會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包、轉傳親友，推出甫獲廣大會員好評，去年春節即發出逾20萬個數位紅包。延續去年好評，全家APP「春節數位紅包」再度將於1月22日至2月4日登場，以「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大主題玩法，為消費者帶來新鮮有趣的新春體驗。

「新年發紅包」可將全家APP內之會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包，會員可自由設定紅包數量、每人搶紅包次數及分配之點數或商品數量，便可一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，亦可邀請親友透過QR Code掃碼領取，不論是好用的Fa點或Let’s Café、Fami!ce霜淇淋等明星商品，通通都可包成紅包與親友分享，成功發送紅包還有機會抽1萬元全家購物金。

同時為強化用戶體驗，全家APP「新年發紅包」更運用生成式AI技術，產出個人專屬紅包賀卡，再添年節氛圍。另有「投注抽紅包」活動，1月22日至2月4日共14天，每天10:00-20:00會員可至APP參與投注，每注花費168點Fa點，即可參加抽獎瓜分投注點數，日日抽出總點數200萬Fa點，更有30元全家購物金及多款優惠券等獎項，投注越多、中獎機會越大。