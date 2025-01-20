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桃園、新竹房價凹陷區 這裡年輕房貸族大增7成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
楊梅街景。圖／中信房屋提供
楊梅街景。圖／中信房屋提供

大台北房價居高難下，許多口袋不深的購屋族群把目光轉移到外圍區塊。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，去年前三季，楊梅35歲以下年輕房貸族的申貸件數達592件，相比2020年增加7成，年輕房貸族占比也達到了37%。

中信房屋楊梅交流道加盟店店長鄭紹良表示，楊梅房價親民，且具備完備的基礎機能，近年來吸引大量年輕首購族駐足，在剛性需求的支撐下，楊梅房市發展前景看好。

鄭紹良指出，楊梅房價平實，購屋門檻低，目前楊梅中古屋的成交單價仍普遍落在2字頭上下，與桃園、中壢、新竹縣市相比，楊梅可以稱作是房價凹陷區。

以目前楊梅房市交易最熱絡的區塊，也是不少外來客群指名購買的金山特區來說，目前區內2-3房中古大樓的購買總價普遍只要900-1,200萬元上下，符合新青安2.0的貸款額度，所以近年來確實有越來越多的雙北首購族，甚至是竹科的年輕上班族，選擇到這邊買房置產，用通勤時間換取更具CP值的房價，享受更寬敞的居住空間。

鄭紹良表示，對於自住客群來說，現在正是進場買房的好時機，之前房市一片火熱，屋主的心態也比較強硬，開價普遍都比實價登錄高出一大截，但隨著買氣降溫，屋主的開價也逐漸回歸到合理範圍內。

他表示，楊梅也有不少利多題材加持，例如幼獅工業區二期擴大、國道1號楊梅至頭份段拓寬工程、新梅龍快速道路計畫、幼獅青年創業村暨智慧園區等等，加上臨近龍潭科學園區，預估未來伴隨建設項目的落實，楊梅將出現更豐富的就業機會，並有望帶動居住需求的增加，因此楊梅房市在長線來看仍具發展潛力。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，楊梅憑藉房價基期低的優勢，持續磁吸外來人口流入，依據桃園市民政局統計，截止到去年12月，楊梅的現住人口數已達181,526人，短短1年時間，楊梅人口就淨增加了1,494人。人口紅利為楊梅房市提供了較為穩健的支撐力道，預計未來隨著建設項目的進駐，房價也有望繼續成長。

楊梅街景。圖／中信房屋提供
楊梅街景。圖／中信房屋提供
近5年楊梅區年輕房貸族申貸情況。圖／中信房屋提供
近5年楊梅區年輕房貸族申貸情況。圖／中信房屋提供

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