快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

上週鋼價下跌引爆買盤 豐興鋼筋本週以平盤開出

中央社／ 台北20日電

條鋼廠豐興今天發布最新牌價，上週鋼筋、型鋼調降後，本週國內鋼筋、廢鋼和型鋼產品都開平盤。

豐興向中央社記者表示，上週在開跌盤及鋼廠讓利優惠後，全台鋼筋迎來許久不見的大量成交。本週因國際廢鋼無明顯波動，鋼筋以平盤開出，但鋼廠應會取消上週的讓利優惠，且國際小鋼胚有底部反漲現象，鋼廠態度轉趨正面。

本週鋼筋每公噸新台幣1.77萬元，型鋼每公噸2.43萬元，國內廢鋼每公噸8600元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌至每公噸300美元，美國貨櫃廢鋼本週持平每公噸295美元；澳洲鐵礦砂由每公噸97.55美元上漲至每公噸104.05美元。

延伸閱讀

不產鋼筋了！南韓營建業不景氣 兩大業者本月相繼喊停

鋼筋價下修 海光、威致補

豐興開平低盤 年後看漲

未按圖施工…高雄豪宅建案工安意外釀2死3傷 6人被判

相關新聞

一坪13萬變48萬！一表看台積宅驚人漲勢、還會持續？

近年台積電設廠議題火熱，所到之處，房市無不「聞積起舞」，房價狂漲。全向科技房產統計實價資料， 近五年全台有6個行政區受惠...

央行逼的？ 雙貸族暴增、平均扛債711萬元創13年來新高

根據聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月，全國房貸總人數突破220萬人，再攀新高峰，等於全國已有近1成人口有房貸壓...

全國電子50週年 林政勳：跳脫3C家電滿足生活所需

台灣3C家電通路品牌全國電子董事長林政勳今天表示，期許下一個10年目標要跳脫3C家電侷限，提供以家為核心，滿足消費者生活...

全家迎返鄉旅遊潮！商場人力添雙倍、櫃位延長營業

即將迎來春節9天連假，全家（5903）表示，為支援假期疏運高峰，並搶攻返鄉與旅遊商機，即日起全面加強交通幹道、雙鐵車站、...

桃園、新竹房價凹陷區 這裡年輕房貸族大增7成

大台北房價居高難下，許多口袋不深的購屋族群把目光轉移到外圍區塊。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，去年前三季，楊梅35歲以...

迎春大掃除很困擾？ 信義房屋公開四大攻略

春節倒數！信義房屋旗下平台信義居家指出，新年大掃除建議在除夕傍晚前完成，也需注意丟垃圾與回收物注意事項：包含大型與特殊物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。