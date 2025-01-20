上週鋼價下跌引爆買盤 豐興鋼筋本週以平盤開出
條鋼廠豐興今天發布最新牌價，上週鋼筋、型鋼調降後，本週國內鋼筋、廢鋼和型鋼產品都開平盤。
豐興向中央社記者表示，上週在開跌盤及鋼廠讓利優惠後，全台鋼筋迎來許久不見的大量成交。本週因國際廢鋼無明顯波動，鋼筋以平盤開出，但鋼廠應會取消上週的讓利優惠，且國際小鋼胚有底部反漲現象，鋼廠態度轉趨正面。
本週鋼筋每公噸新台幣1.77萬元，型鋼每公噸2.43萬元，國內廢鋼每公噸8600元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌至每公噸300美元，美國貨櫃廢鋼本週持平每公噸295美元；澳洲鐵礦砂由每公噸97.55美元上漲至每公噸104.05美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言