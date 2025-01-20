迎春大掃除很困擾？ 信義房屋公開四大攻略

春節倒數！信義房屋旗下平台信義居家指出，新年大掃除建議在除夕傍晚前完成，也需注意丟垃圾與回收物注意事項：包含大型與特殊物品須配合轄區環保局法規，有些物品如棉被、馬克杯，均屬於不可回收的垃圾；而信義居家認證合作廠商也提出四大大掃除撇步，分別是：由小到大、由上到下、由內而外、由乾到濕，助消費者輕鬆、整潔迎好年。

信義居家首先指出過年大掃除的最佳時機：通常會建議在除夕的傍晚前完成大掃除，不但符合民俗上「辭舊迎新」的好兆頭，把財運和好運留在家中，而實際上各縣市垃圾最後清運日，也大多是除夕當日，過年期間家中就不會再囤積年前的垃圾和回收物。信義居家建議趁機優先處理掉已損壞、或明顯破損的物品，如果是大型家電或家具如冷氣機、排油煙機、床墊、腳踏車或者是樹木等，須遵照當地環保局規定，並提前向轄區清潔隊預約收運時間，不但利於清潔隊處理，也能妥善安排自己時間，讓打掃過程順利。

信義居家並提醒消費者在回收物品時要特別留意的細節：很多大眾以為可以回收的物品，其實都是垃圾，例如：棉被、枕頭、床單等寢具都是，要丟棄須以垃圾處理。新北市環保局也說明，若棉被體積超過25公升，則可以不用專用垃圾袋，直接丟垃圾車；絨毛娃娃則因為原料多為棉花、纖維布，同樣需視為垃圾處理；另外，交換禮物榜單上名列前茅的馬克杯，材質多為瓷器，屬於不可焚化之一般垃圾，建議丟棄時，在包裝上註明為陶瓷物，或親自交給清潔人員。

信義居家認證合作廠商也則分享了大掃除四大訣竅，協助消費者有條不紊地展開掃除工作！一、由小到大：先從小東西、小區域開始整理與打掃，慢慢擴及到大空間，整體效率更高，心理負擔也較小。

二、：由上到下：從上處往下打掃，確保灰塵不會重複落到底層，如例如櫃子由上往下擦拭、從高樓層往低樓層打掃等等。

三、由內到外：例如從最裡面的房間開始打掃，逐漸外延至陽台區域，讓灰塵不會往內堆積，或者又把外面的灰塵帶回。

四、由乾到濕：除塵時，先用掃把或吸塵器除去碎屑污物，再用拖把或濕布除去將粉塵，同理，也建議從乾燥的空間開始清潔，最後再清理浴室、廁所這類較潮濕的區域。

信義居家總結，針對居家環境進行大掃除，對於空間、居住者的身心靈都可以有煥然一新的正面感受，如果消費者還是不了解要如何針對居家環境進行系統性的整理與大掃除，也可以請專業的整理師協助。信義居家認證合作廠商提供完整的整理收納服務，整聊師均受過專業的培訓和認證，並有豐富的實戰技巧，將會根據消費者的需求與困擾，提供客製化、詳盡的整理解方，讓消費者有一個理想的家居空間，更能以嶄新美好的狀態迎接新的一年！

居家整理收納服務網址