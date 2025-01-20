一坪13萬變48萬！一表看台積宅驚人漲勢、還會持續？
近年台積電設廠議題火熱，所到之處，房市無不「聞積起舞」，房價狂漲。全向科技房產統計實價資料， 近五年全台有6個行政區受惠台積電議題，房價漲幅一倍以上，其中有兩個地區漲幅超過兩倍。
漲勢最凶的是新竹寶山鄉，平均房價從一坪13萬漲到48萬元，漲幅高達2.5倍。其次為嘉義朴子市，從一坪10.5萬漲到32.3萬元，漲幅2倍。
另外包括高雄橋頭、台南善化、台中西屯、嘉義太保房價5年漲幅超過一倍，新竹市也高達99%。
其他包括沙鹿、太保、仁武、新市也都有8到9成的房價漲幅，台中龍井較少，5年房價上漲約57%。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，近年全台房市遍地開花，台積宅成為全台房市最大引爆劑。即便去年下半年因為銀行限貸與第七波信用管制導致房市冷卻，但相關台積宅熱區目前仍有火苗延續，仍未全面熄火，足可見台積電效應有多強。
他分析，科技大廠的設廠，對於區域高收入、高質量的人才引進有很大助益，也因此目前市場對於這些受惠區的「台積宅」充滿期待，讓這些區域即便面對政府打炒房利空，依然保持強勢。
陳傑鳴表示，雖然台積宅預計仍是2025年房市「抗跌、保值」主流，但科技大廠設廠利多帶動實質區域發展的仍需要不少時間，目前的房價狂飆、抗跌，只是預期心理所導致。
他表示，在限貸風暴下，房市熱錢已有撤出跡象，加上今年川普在度上台，國際經濟變動風險將大增，建議買盤此時追價購買還是要謹慎，需盡量挑選品牌建商，並挑選符合市場需求的產品，未來保值潛力才會比較高。
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