快訊

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

總預算案表決 黃國昌：政院手握2.9兆預算還不會施政 請卓榮泰下台負責

工研院攜手大漢酵素和樂林食物銀行 為紅龍果加值

中央社／ 新竹20日電

工研院今天宣布，與大漢酵素和彰化縣樂林食物銀行慈善會合作，透過超音波萃取技術加上發酵製程，將紅龍果營養素小分子化，讓紅龍果變身為高機能性營養補充食品，為彰化二林的小農開啟市場新商機。

工研院發布新聞稿指出，紅龍果富含維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類、類黃酮及青花素等植化素，營養價值高且具有抗氧化作用。全台紅龍果種植面積超過2000公頃，彰化二林鎮紅龍果占全台產量約1/4。

工研院中分院副執行長李士畦表示，透過工研院的超音波破壁萃取專利技術，在低溫環境下提取植化素萃取液，搭配大漢酵素的MFS發酵製程與Sarcozyme發酵液，經過初萃、精萃程序，保留營養素。

工研院顧問林定三說，工研院利用科技力量，與大漢酵素合作，協助彰化樂林食物銀行，開發紅龍果晶凍飲品，提升農產品的價值和競爭潛力，為農民開創新商機。

延伸閱讀

2025 CES吸引全球目光 工研院：AI滲透一切 未來已來

工研院14載採橘成「果」落地 回饋公益逾200家

工研院攜手RMT集團 推動免疫細胞生產技術平台商品化

工研院AI羽球教練CES亮相 業餘好手一拍即合

相關新聞

一坪13萬變48萬！一表看台積宅驚人漲勢、還會持續？

近年台積電設廠議題火熱，所到之處，房市無不「聞積起舞」，房價狂漲。全向科技房產統計實價資料， 近五年全台有6個行政區受惠...

央行逼的？ 雙貸族暴增、平均扛債711萬元創13年來新高

根據聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月，全國房貸總人數突破220萬人，再攀新高峰，等於全國已有近1成人口有房貸壓...

全國電子50週年 林政勳：跳脫3C家電滿足生活所需

台灣3C家電通路品牌全國電子董事長林政勳今天表示，期許下一個10年目標要跳脫3C家電侷限，提供以家為核心，滿足消費者生活...

全家迎返鄉旅遊潮！商場人力添雙倍、櫃位延長營業

即將迎來春節9天連假，全家（5903）表示，為支援假期疏運高峰，並搶攻返鄉與旅遊商機，即日起全面加強交通幹道、雙鐵車站、...

桃園、新竹房價凹陷區 這裡年輕房貸族大增7成

大台北房價居高難下，許多口袋不深的購屋族群把目光轉移到外圍區塊。中信房屋研展室彙整聯徵中心資料，去年前三季，楊梅35歲以...

迎春大掃除很困擾？ 信義房屋公開四大攻略

春節倒數！信義房屋旗下平台信義居家指出，新年大掃除建議在除夕傍晚前完成，也需注意丟垃圾與回收物注意事項：包含大型與特殊物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。