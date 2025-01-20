工研院攜手大漢酵素和樂林食物銀行 為紅龍果加值

工研院今天宣布，與大漢酵素和彰化縣樂林食物銀行慈善會合作，透過超音波萃取技術加上發酵製程，將紅龍果營養素小分子化，讓紅龍果變身為高機能性營養補充食品，為彰化二林的小農開啟市場新商機。

工研院發布新聞稿指出，紅龍果富含維生素、礦物質、膳食纖維、多酚類、類黃酮及青花素等植化素，營養價值高且具有抗氧化作用。全台紅龍果種植面積超過2000公頃，彰化二林鎮紅龍果占全台產量約1/4。

工研院中分院副執行長李士畦表示，透過工研院的超音波破壁萃取專利技術，在低溫環境下提取植化素萃取液，搭配大漢酵素的MFS發酵製程與Sarcozyme發酵液，經過初萃、精萃程序，保留營養素。

工研院顧問林定三說，工研院利用科技力量，與大漢酵素合作，協助彰化樂林食物銀行，開發紅龍果晶凍飲品，提升農產品的價值和競爭潛力，為農民開創新商機。