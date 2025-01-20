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央行逼的？ 雙貸族暴增、平均扛債711萬元創13年來新高

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／台灣房屋
示意圖／台灣房屋

根據聯徵中心最新統計資料，截至2024年10月，全國房貸總人數突破220萬人，再攀新高峰，等於全國已有近1成人口有房貸壓力，同時要扛房貸與信貸的雙貸族，一年間更暴增了2.7萬人，人數來到38.4萬人，同樣刷下歷史新高，

此外，同時揹房貸與車貸的人數則約9.2萬人，同步創新高，一肩扛雙貸的壓力族越來越多了。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，有房有車是象徵人生階段的成就，近年受惠產業議題，帶旺全國各地不少紅利地區房市景氣旺盛，房貸族因而增加不少。

同時隨房價高漲，房貸負擔增加、通膨物價上漲，薪資存款相對縮水，不少民眾因而藉由信貸方式來補足生活資金缺口，一肩扛雙貸的民眾也越顯增多。

另一方面，2024年8月開始受銀行房貸放款緊縮，9月央行再祭限貸令，市場出現購屋貸款成數不足或等不到貸的情況，為避免違約，轉而運用信貸等管道籌錢周轉，都是影響雙貸族增加的因素之一。

不僅雙貸族越來越多，負債也越來越高，根據聯徵中心統計，至2024年10月雙貸族房貸壓力已突破600萬元，平均每人約603萬元房貸。信貸也越借越多，平均每人揹負108萬元信貸壓力，雙貸合計金額達711萬元，相比上一年同期增加53.3萬元，負債壓力創13年來新高。

張旭嵐指出，房價物價齊漲，雙貸族壓力破表，每月光房貸還款，推估就要至少2萬元起跳，光付房貸就吃掉薪水一大半，運用信貸借款來貼補生活開支的人數及金額也相對雙增。

她表示，信貸屬於消費性貸款，其資金不得流入房市，且信貸利率通常較高，借款人更需審慎評估自身還款能力，此外，擁有多重債務可能導致信用評分下降，進而影響未來貸款的審核率，如有購屋計畫的民眾，應重新審視財務規劃，避免因貸款不足影響交屋，進而承受更大壓力。

而受限央行第七波信用管制，央行已明顯亮牌，嚴求全體國銀執行不動產放款總量管制，影響房貸核貸率下降、買賣解約率上升，整體市場買氣趨緩，推估今年上半年房貸總量與金額，將趨於保守。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

房貸

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