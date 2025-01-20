星宇推新周邊 「機師熊」和「空服熊」即起限量開賣

星宇航空2025年推出「機師熊」和「空服熊」，與超過百年歷史的德國知名泰迪熊品牌Steiff合作，為兩款經典小熊換上迷你版星宇航空機師和空服員制服，可愛造型讓人好想收藏。20日於星宇小舖以及星宇航空形象門市上架，單隻售價3,580，首波限量販售。

星宇航空指出，德國百年品牌Steiff成立於 1880 年，是全球第一個生產泰迪熊的製造商，以其卓越工藝和高品質的材料聞名，經典的「金耳扣標章」更成為世界玩具收藏界的象徵，每個標籤上都有流水號，如同泰迪熊的身分證。這次Steiff 與星宇航空攜手推出聯名款「機師熊」與「空服熊」，延續品牌一貫的高標準，一針一線全手工製作，在縮小版制服設計主，盡可能保留細節，原汁原味呈現機組員的工作裝扮。機師熊制服包含飛行夾克、襯衫、領帶以及長褲，夾克上的臂章為A350機隊同款，與胸章、名牌均可自由拆卸，空服熊制服則採用與實際空服員相同布料，展現出最真實的質感。不論是機師熊或是空服熊的制服都能夠任意穿脫，讓大家盡情享受幫泰迪熊換裝、打扮的樂趣。

星宇航空制服由知名設計師林尹培袞操刀，以「新創經典 樹立標竿」的設計理念，巧妙融合復古與未來感元素，呈現宇宙星際感，又藏有經典時裝特色，此次機師熊、空服熊身穿星宇航空首度亮相的迷你版制服，別具特色和意義。星宇航空表示，星宇小舖不斷推出周邊商品，除旅行相關用品之外，也開發許多如星宇香氛、飛行夾克等多樣化品項，2025年預計將會有更多創新商品和異業合作項目，請大家拭目以待。