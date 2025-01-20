泰福完成合併保瑞生技 台灣最大國際級 CDMO 戰隊成軍

泰福-KY（6541）20日宣布，已成功完成對保瑞藥業子公司保瑞生技的整併。此次交易完成後，泰福生技正式攜手保瑞集團（6472），打造國際級生物製劑CDMO戰隊，泰福生技的CDMO業務也將「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，本次交易順利完成是泰福生技拓展國際代工業務的關鍵里程碑，雙方整合後採用Bora Biologics為品牌，係著眼於傳承保瑞集團在全球CDMO市場多年的服務實績與客戶口碑，延伸保瑞集團在CDMO品牌的成功經驗、極大化與保瑞集團策略聯盟的合作效益，同時也展現泰福生技在美國市場商業量產成功經驗完美地延續。

泰福生技表示，本次的策略聯盟結合泰福生技對生物相似藥的創新開發、及美國聖地牙哥生產基地商業化量產規模的優勢，與保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業；過去兩年，保瑞生技已完成超過35個CDMO客戶服務、且準時交付（On-Time Devlivery）比例達100%，這將賦予合併後的「Bora Biologics」品牌平台提供更加靈活、更為全面的一站式解決方案，為全球生物製劑客戶帶來能夠兼具品質、時間與成本的效益。

Stephen Lam將繼續領導整合後的組織，確保保瑞生技運營資源和以客戶為中心的服務文化，能夠與泰福生技研發及製造實力無縫結合。雙方合作將以台灣為前期開發服務中心、以極具成本競爭優勢的利基，提供客戶早期生物製劑開發、分析能力，協助客戶加速邁向商業量產階段、並確保無縫接軌地技轉至業經美國FDA查核通過且擁有2,000升產能的美國聖地牙哥商業量產廠區，進而順利量產上市。

依照雙方策略聯盟規劃，合併後的公司將進行董事改選、並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，泰福生技將與保瑞集團密切合作，為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的完整供應鏈服務。這種以合作為核心的策略聯盟將促進雙方無縫整合，推動著重創新的文化，進而邁向締造卓越的運營效能。

盛保熙表示，藉由這次策略聯盟，非常期待能創造三贏。不僅泰福生技將能運用保瑞集團的全球資源、更積極有效地回應產業需求的變化，保瑞生技也將立即取得美國本土的商業量產產能，攜手為客戶在生物製劑開發中提供獨一無二的支持服務與創新動能。而全球醫藥市場也能夠因為雙方整合後的效率與服務，為病患提供更多更好的藥品選擇。

整合後的保瑞生技對現有專案及日常營運不會產生任何影響，客戶可以持續仰賴泰福CDMO業務團隊提供的優質服務與專注投入。所有現有的合作都將以「Bora Biologics」這個新品牌持續為客戶提供最高品質的服務。原本泰福生技自有的生物相似藥產品將繼續以Tanvex品牌營運，確保既有研發及未來量產上市工作的順利延續。