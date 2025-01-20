SCFI 連二跌 法人對海運股後市維持中性至略偏多評價

SCFI指數截至上周為止，收盤指數為2,130.82點，較前一周下跌6.9%，其中，美東、美西、歐洲航線分別下跌4.3%，9.6%、6.6%；法人機構間指出，SCFI指數連續第二周走跌，考量短期運價具回跌壓力，因此，評價分別維持中立、中立略偏多的看法。

分析師指出，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停火協議，結束長達15個月衝突。根據外電報導，以色列與哈瑪斯的代表已簽署停火協議、同意釋放人質，預計從1月19日開始為期42天的停火，並分階段釋放人質和囚犯。

後續關於第二階段永久停止戰爭的談判能否達成共識尚存在較大變數，以色列總理亦表示若永久停火談判失敗，美國也支持以色列對加薩再度開戰；但初步的停火協議可能引發市場對於紅海復航的預期，貨櫃股價走勢恐將承壓。

隨美東罷工和平落幕，加上農曆春節即將到來，短期內運價上漲機率不高，春節過後面臨需求空窗期，運價將具有回跌壓力。

展望2025年，研調機構預估，市場運力供給年成長幅度將由2024年的10.5%下滑至5.6%，需求則由3%下滑至2.5%，儘管市場仍處於供過於求狀態，然供給壓力有望減輕；美國線長約方面，由於2024年合約價明顯低於現貨價水準，因此，2025年合約價調漲機率偏高。

整體而言，儘管市場持續存在新增運力，然若紅海危機持續、航商仍需繞道而行的情況下，將持續去化市場過剩運力，支撐航商獲利大幅優於疫情前水準。

法人機構指出，展望未來，美東碼頭勞資雙方已達成協議，將不會產生罷工情況，由於先前罷工預期心理帶動美西線與美東線運價大幅上揚，然在罷工風險消除下，短期美洲線運價將呈現回檔，因此對於海運股看法中性、中性略偏多，建議等待3月股利政策公告前後再行布局殖利率題材。