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南亞攜手台灣三井化學 合作開發生質化塑膠產品

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南亞（1303）20日宣布，與台灣三井化學共同合作，將由三井化學提供生質丙酮，南亞生產生質雙酚A，提供下游進行生質樹脂（環氧樹脂及聚碳酸酯）的開發。此次合作可擴大生質化塑膠產品使用，推動整個供應鏈對環境友善產品的開發與生產。

南亞表示，該公司的雙酚A、丁二醇及環氧樹脂等產品，自2024年9月起陸續取得ISCC Plus（國際永續發展與碳認證）認證，該認證為原材料與產品、供應鏈的可追溯性及溫室氣體排放量和減量提供的認證系統，有助於南亞透過質量平衡法，以生質原料生產更具永續性的產品，進而減低產品碳足跡，為實現碳中和而作出貢獻。

南亞與三井化學兩公司自2025年1月起攜手合作，由三井化學提供生質丙酮，南亞生產生質雙酚A，供下游進行生質樹脂（環氧樹脂及 聚碳酸酯）的開發。

南亞表示，無論是生質丙酮、生質雙酚A均具有與傳統石油化學品相同的物理特性，可以取代傳統石油化學品，進而減少整個產品生命周期的溫室氣體排放。雙方透過此次合作，以擴大生質化塑膠產品使用為目標，推動整個供應鏈對環境友善產品的開發與生產。

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