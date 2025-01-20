泰福生技完成合併保瑞生技 台灣國際級CDMO戰隊成軍

專注於生物製劑藥物委託開發暨製造服務（CDMO）與生物相似藥開發的泰福生技宣布，已成功完成對保瑞藥業旗下子公司保瑞生技的收購整併，此次交易完成後，泰福生技攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑CDMO戰隊，泰福生技的CDMO業務將以被吸收的「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

保瑞生技為台灣最大製藥集團保瑞藥業旗下子公司，專注於大分子藥物的代工業務。泰福生技執行長Stephen Lam表示，雙方整合後採用Bora Biologics這個品牌係著眼於傳承保瑞集團在全球CDMO市場累積多年的服務實績與客戶口碑，延伸保瑞集團在CDMO品牌的成功經驗、極大化與保瑞集團策略聯盟的合作效益。

Stephen Lam也說，過去兩年保瑞生技已完成超過35個CDMO客戶服務、且準時交付比例達100%，這將賦予合併後的Bora Biologics品牌平台提供更加靈活、更為全面的一站式解決方案，為全球生物製劑客戶帶來能夠兼具品質、時間與成本的效益。

依照雙方策略聯盟規劃，合併後的公司將進行董事改選、並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，泰福生技將與保瑞集團密切合作，為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的完整供應鏈服務。這種以合作為核心的策略聯盟將促進雙方無縫整合，推動著重創新的文化，進而邁向締造卓越的運營效能。

保瑞集團董事長盛保熙則表示，藉由這次策略聯盟，非常期待能創造三贏，不僅泰福生技將能運用保瑞集團的全球資源、更積極有效地回應產業需求的變化，保瑞生技也將立即取得美國本土的商業量產產能，攜手為客戶在生物製劑開發中提供支持服務與創新動能。而全球醫藥市場也能夠因為雙方整合後的效率與服務，為病患提供更多更好的藥品選擇。