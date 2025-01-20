泰福生技完成合併保瑞生技 台灣最大CDMO戰隊成軍

泰福生技（6541）宣布已成功完成對保瑞藥業旗下子公司保瑞生技的收購整併。保瑞生技為台灣最大製藥集團保瑞藥業旗下子公司，專注於大分子藥物的代工業務。此次交易完成後，泰福生技正式攜手保瑞集團，打造國際級生物製劑CDMO戰隊，泰福生技的 CDMO 業務將以被吸收的「Bora Biologics」品牌進軍全球生物製劑代工市場。

泰福生技執行長Stephen Lam表示，此次交易順利完成是泰福生技拓展國際代工業務的關鍵里程碑，雙方整合後採用Bora Biologics這個品牌係著眼於傳承保瑞集團在全球CDMO市場累積多年的服務實績與客戶口碑，延伸保瑞集團在CDMO品牌的成功經驗、極大化與保瑞集團策略聯盟的合作效益，同時也展現我們將泰福生技在美國市場商業量產成功經驗完美地延續，泰福生技致力推動生物製劑創新開發的決心將與保瑞集團的競爭優勢全面整合。我們相信，整合後的「Bora Biologics」將成為全球生物製劑未來發展不可或缺的要角。」

此次的策略聯盟結合了泰福生技對生物相似藥的創新開發及其在美國聖地牙哥的生產基地通過美國食品藥品管理局（FDA）核准且具有商業化生產規模的優勢，與保瑞生技在台灣針對全球生物製劑藥物客戶早期委外研發的專業；過去兩年中，保瑞生技已完成超過35個CDMO客戶服務、且準時交付（On-Time Devlivery）比例達100%，這將賦予合併後的「Bora Biologics」品牌平台提供更加靈活、更為全面的一站式（end-to-end）解決方案，為全球生物製劑客戶帶來能夠兼具品質、時間與成本的效益。

依照雙方策略聯盟規劃，合併後的公司將進行董事改選、並推舉保瑞集團董事長盛保熙擔任泰福生技新任董事長，泰福生技將與保瑞集團密切合作，為客戶提供涵蓋美國充填與封裝能力的完整供應鏈服務。這種以合作為核心的策略聯盟將促進雙方無縫整合，推動著重創新的文化，進而邁向締造卓越的運營效能。

保瑞集團董事長盛保熙表示，藉由這次策略聯盟，我們非常期待能創造三贏。不僅泰福生技將能運用保瑞集團的全球資源、更積極有效地回應產業需求的變化，保瑞生技也將立即取得美國本土的商業量產產能，攜手為客戶在生物製劑開發中提供獨一無二的支持服務與創新動能。而全球醫藥市場也能夠因為雙方整合後的效率與服務，為病患提供更多更好的藥品選擇。