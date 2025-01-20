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商研院扮推手 台灣生鮮豬肉在新加坡高端餐廳上菜

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院執行農業部計畫，成功促成台灣豬肉進入新加坡高端市場，新加坡貿易商OJJ總經理Wilson Lim(右1)、商研院(CDRI)副院長張皇珍(中)、嘉一香公司董事長陳國訓(左4)合影。 圖／商研院提供
商研院執行農業部計畫，成功促成台灣豬肉進入新加坡高端市場，新加坡貿易商OJJ總經理Wilson Lim(右1)、商研院(CDRI)副院長張皇珍(中)、嘉一香公司董事長陳國訓(左4)合影。 圖／商研院提供

美味台灣豬肉料理在新加坡餐廳上菜了！商研院執行農業部台灣豬肉產品新加坡市場通路媒合行銷計畫，商研院副院長張皇珍表示，此次冷藏豬肉能順利重返新加坡市場，除了團隊對市場掌握、商業模式研析以及貿易網絡的鏈結外，最重要的是農業部養豬業輔導、緊密防疫把關及業者的決心，一起將口蹄疫與非洲豬瘟隔離在國門之外，守護台灣豬肉產業的安全，維持國際競爭力。

商研院與嘉一香及新加坡貿易商OJJ三方經過七個月多月無數次商討，協力排除包裝方式、溫度控制、病蟲害檢驗、陸空運物流以及通關文件等重重技術標準與檢驗要求的挑戰，由農業部於1月8日舉行記者會，將生鮮冷藏每月以空運及海運方式銷售至新加坡。

新加坡貿易商OJJ總經理Wilson Lim表示，很高興為新加坡消費者引進安全美味的台灣豬肉，這段期間和商研院合作，了解台灣豬肉產業技術的先進，並在商業模式交換意見，是最佳合作夥伴。

張皇珍進一步表示，嘉一香公司董事長陳國訓的國際觀及多年來團隊努力及堅持，達到新加坡國家標準及OJJ各種嚴格要求，也是此次拓銷的成功關鍵。未來商研院將加強建立台灣豬肉的安全、美味、優質、人道等國家品牌形象，讓台灣優質豬肉再一次在國際上發光發熱。

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