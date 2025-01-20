高鐵去年營收 首破500億元

高鐵運量疫後快速復甦，高鐵總經理鄭光遠表示，二○二四年整年年營運人次及平均每日運輸人次雙雙創下歷史新高；另外，二○二四年營收五三一點九億元是首度突破五百億元，將祭出離峰優惠，增加周間運量、達到人潮分流，再創新高。

高鐵二○二四年營運七八二五萬人次，平均每日運輸廿一點四萬人次，鄭光遠表示，高鐵已經成為往來南北最重要的交通工具，有好成績是來自於旅客的肯定，也是對台灣高鐵最大的鼓勵，當然也增加營運壓力，台灣高鐵未來會更戰戰兢兢。

鄭光遠說，高鐵周五至周日期間運量可達八成，周一至周四的周間運量不到六成，因此將祭出離峰優惠，如車票八八折，主打不趕時間旅客，盼增加周間運量，並達到人潮分流。

鄭光遠指出，對於即將到來的春節疏運，高鐵將全力投入外，在交通部指示下，不僅要把高鐵運送做得非常到位，也將配合與台鐵、國道客運保持密切聯繫，形成聯運制度。

高鐵統計，高鐵十二站之中，人流前三名，台北占整體人流二至三成居冠，台中站是台北站人流的七至八成，排名第二，高雄站則比台中站少一點，排第三。