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豐邑攜手中市社會局「孩是愛你」為弱勢孩童揭新年序曲

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
豐邑機構攜手中市社會局於逢甲商旅，舉辦「孩是愛你 圍爐暖心過新年」活動。豐邑機構提供
豐邑機構攜手中市社會局於逢甲商旅，舉辦「孩是愛你 圍爐暖心過新年」活動。豐邑機構提供

農曆新年將至，是家家戶戶「團圓」的重要時刻，然而，對一些無法返家的弱勢孩童來說，年節卻少了一點年味。豐邑機構以「家」的溫暖為核心價值，攜手台中市社會局於豐邑逢甲商旅，舉辦第二屆「孩是愛你 圍爐暖心過新年」活動，提前溫暖超過百名弱勢孩童的心，用愛心點亮他們的新年希望。

今年的活動注入創意巧思，除了提供美味年菜外，也將豐邑逢甲商旅佈置為充滿節慶氛圍的「夢想之家」。場景設計不僅融入年節元素，更為孩童量身打造互動體驗，包括趣味燈籠彩繪、新春書法教學等，讓孩童們沉浸於歡樂氛圍中，創作屬於自己的新年祝福。用餐時，孩童們在溫馨的用餐空間中，感受到前所未有的節慶歡愉與家的歸屬感。

今年有來自雲林教養院、中區兒童之家、德幼之家、沙鹿兒少之家與家防中心等安置機構的孩童，在飯店志工的陪伴下共進團圓飯，用餐後，每位孩童都收到豐邑精心準備的新年紅包與禮物。

這些不僅象徵年節喜慶，更是一份溫暖的鼓勵，讓孩童們感受到來自企業政府的愛與用心。台中市社會局副局長陳仲良致詞時特別感謝豐邑機構，稱讚活動設計創意，讓每個孩童都有家的歸屬感與幸福感。

「我們希望，每份年菜背後，都是一份愛與關懷的延續。」豐邑機構襄理許宏良說，企業在社會中承擔的不僅是促進經濟發展，更需成為推動善意的力量。今年的活動除了延續愛心年菜的初衷，更透過創新的互動設計，將溫暖與陪伴帶給每位孩童。

此外，豐邑機構長期深耕社區與公益活動，過去舉辦過多場活動，如為低收入戶提供暖心物資，支援地方農產過剩問題等，實踐企業社會責任。這次「孩是愛你」圍爐活動，象徵著對弱勢群體的關懷，讓每位孩童感受到善意的社會氛圍與正向的未來。

許宏良表示，豐邑機構長期致力於弱勢關懷，透過創新的活動形式與持續的公益參與，將「家」的溫暖與愛分享給更多需要的人。未來豐邑機構將繼續結合企業與政府資源，或攜手社會各界，為更多人帶來希望與力量，讓企業成為社會公益的推動者。

台中市社會局副局長陳仲良現場發放新年紅包，給孩童們最溫暖的祝福。豐邑機構提供
台中市社會局副局長陳仲良現場發放新年紅包，給孩童們最溫暖的祝福。豐邑機構提供

年菜

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