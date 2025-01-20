管理前哨站／10/80/10法則 提升領導績效    

蘋果電腦公司共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs），曾經是全球最頂尖企業家，主導生產蘋果電腦、iPhone手機等膾炙人口的高科技產品，風靡全世界。賈伯斯管理企業，奉行10-80-10法則，改善領導績效，提高情緒智商，看似簡單的法則，成效非凡。

賈伯斯倡導把經理人用在領導部屬的時間，劃分成三部分，前面10%用來溝通工作原理與方法，80%用來推動及督導工作進行，後面10%用來審視、調整及評估績效。

10-80-10法則就是管理學所討論的授權、賦權原理的延伸應用。經理人秉承公司的使命，努力推行管理工作，責無旁貸。管理工作要求有效果又有效率，可以將工作劃分為溝通（推銷）、教導（賦權）、評估（修正）三大部分，稱為管理三步曲。

一、推銷構想，尋求支持

經理人制定公司管理決策，明確指出公司目標，研訂達成目標的策略，然後由部屬接棒落實執行。經理人和部屬位階不同，常常會有一定管理距離，對管理工作的認知，難免會有些許落差。

要消除這些認知落差，需要有一套機制來填補，最簡單的機制就是和部屬溝通，努力推銷管理構想，讓部屬知其然，亦知其所以然，達成共識，進而獲得熱情支持，落實執行，順利達成目標。

再好的經營構想，再高明的管理決策，若沒有讓部屬充分理解，就無法獲得其支持，當團隊想法各異其趣，向心力盡失殆盡，勢必會出現「各有一把號，各吹各的調」亂象，執行過程中狀況百出，絕對不會有好績效。

二、分層負責，賦權教導

組織運作講究逐級授權，分層負責。以往的觀念認為授權之後，就是被授權人的職責，經理人就可等著收穫工作成果。現代管理思想講究授權不授責，授權之後還要指導部屬工作方法，教導工作要領，幫助解決問題，有效果又有效率達成目標，這就是「賦權」概念的實踐。

經理人工作經驗豐富，工作知識通常都比部屬更勝一籌，才能被拔擢擔任主管職位。因此，指導工作方法，幫助部屬迅速進入狀況，使工作順利進行等是其天職，與此同時也能建立良好職場關係，營造組織和諧工作氣氛。

經理人不是靠個人高超能力，單打獨鬥就能完成工作，而是必須透過部屬的努力，彙集部屬的力量，團隊式的共同達成公司目標。這部分工作最吃重，所以賈伯斯認為需要投入80%的心力，才能盡全功。

三、評估績效，及時糾正

授權絕對不是放牛吃草，而是需要時時關心工作進展情形，評估是否獲得滿意結果。若發現偏差，必須及時導之以正，否則便會「失之毫釐，差之千里」。若發現大幅超越目標，先別高興得太早，需要回過頭來檢討目標訂定是否合理，才不會落入管理失誤的大圈套。

績效評估並不是以經理人的喜好做定奪，而是要有一套合乎科學精神的客觀準據，通常都採用關鍵績效指標（KPI）。這些指標必須在訂目標當時，就明確指出期望的績效標準，如此才不會淪為形式。

管理工作千頭萬緒，而經理人的時間一天只有24小時，要把有限時間用得精準有效，使管理工作在既定軌道上順利運行，需要有合乎科學方法的規劃。學習賈伯斯10-80-10法則，對照管理三部曲，可以有效提高管理績效，改善工作關係。