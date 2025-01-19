遠東巨城攜手扶輪社捐血迎新春

遠東巨城開幕至今秉持社會共好共融理念，打造全家人吃喝玩樂一站購足的一日生活圈，也搭建一個凝聚各方愛心的公益平台。2025第一場捐血活動，18日在寒冬中號召熱情青年響應公益，共有765人參與、募集1,191袋熱血，為補充冬季血庫盡心力。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，2024年巨城創下紀錄，年度總募得1萬0,137袋，約253萬多cc.熱血，都是我們新竹人一起努力的成果；同時，巨城攜手扶輪社等公益團體合作迄今共舉辦超過300場公益捐血活動，募得超過4.8萬袋、逾1,200萬cc.熱血，已成為新竹此地區最大的捐血平台，也是台灣民間企業募集醫療用血的最重要泉源。

每年冬季正是醫療用血迫切需求之際，近日強烈冷氣團接連來襲，影響民眾出門捐血意願連帶全台血液庫存量偏低，Big City遠東巨城購物中心長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層問題，貫徹遠東集團「取之於社會、用之於社會」的公益精神，攜手新竹凱蒂扶輪社、新竹天翌扶輪社、新竹樂麗扶輪社、台北市珍愛獅子會、晨富建設有限公司、名贊建設有限公司於昨日(1/18)上午09:00舉辦「Big熱血 捐血活動」，捐血一袋即可獲得威秀電影票、巨城購物抵用券，邀請廣大消費者一起做公益過新年。

此次，巨城於農曆春節前夕舉辦大型捐血活動，藉助FB粉專及APP會員強大的數位行銷影響力與行動力，線上線下同步動員，上午9點開始捐血活動，吸引許多鄉親頂著低溫排隊等候，現場工作人員引導領取號碼牌、酒精乾洗手消毒，協助確認捐血許可、量血壓、填寫問券，不少家長帶著孩子參與活動藉此機會教育。巨城專櫃、保全、清潔等各單位人員，也紛紛利用上班空檔時間挽起袖子加入「熱血團隊、共好社會」行列，不分你我一同散播愛。