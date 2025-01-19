獨家／觀光業界傳出2月上海踩線團就會抵台灣

國內觀光業業界傳出，上海觀光業界已經在運作，農曆年後2月相關的踩線團就會來台灣參訪，如果順利成行，將是疫情以後最大的陸客踩線團。國內各大飯店業者整合晶華（2707）、君悅、寒舍（2739）及福容飯店等，正在悄悄訂相關的策略搶陸客商機。

中國大陸文旅部已宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，國內的陸委會也表達歡迎，雖然具體程序仍待陸方公布細節。根據國內觀光業者了解，在政策宣布後，近日已經聽到農曆春節過後，陸客團首團的踩線團即將來台參訪了解相關的路線。

國內最大的連鎖福容飯店，目前全台共有18個據點，今年年中澎湖新據點也將開募營運。福容大飯店指出，飯店遍及全台及離島，適合喜歡環島遊陸客團，不管是團客規劃還是自由行都是是很好選項，也會根據政策開放的時間表來推出各種方案。

對於國內的五星級飯店晶華、寒舍、Ｗ飯店等都認為，這是兩岸觀係發展跨大步，對於接待對岸的參訪團及交流團入住都有正向的挹注，針對不同的客群會規劃各種方案，除了有客製化的語言選單外，也會讓旅客充分感受台灣的美食和人情味。