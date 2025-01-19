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以巴達成停火協議 海運運價將面臨挑戰

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
以哈停火是否代表紅海船隻攻擊也將告一段落，還待觀察，但初步停火協議已出現紅海復航的預期，海運運價將再次面臨挑戰。（路透）
以哈停火是否代表紅海船隻攻擊也將告一段落，還待觀察，但初步停火協議已出現紅海復航的預期，海運運價將再次面臨挑戰。（路透）

以色列巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯達成了一項分階段協議，意在結束加薩長達15個月的流血衝突，法人機構表示，以哈停火是否代表紅海船隻攻擊也將告一段落，還待觀察，但初步停火協議已出現紅海復航的預期，海運運價將再次面臨挑戰。

外電報導，在經過多方斡旋努力後，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯達成了一項分階段協議，意在結束加薩長達15個月的流血衝突，並讓人質獲釋。協議將分三階段實施，包括以色列軍隊逐步撤出加薩、哈馬斯釋放人質、以色列釋放關押的巴勒斯坦囚犯等等。在第一階段約六周的停火後，第二階段就涉及各方討論如何「永久結束戰爭」，第三階段則是加薩重建計畫展開，人道援助增加，流離失所的巴勒斯坦人返回家園。

法人機構表示，由於先前哈瑪斯要求以色列永久退出迦薩，因此第二階段永久停止戰爭能否達成共識尚存在較大變數，而以哈停火是否代表胡塞武裝組織將停止對於紅海船隻的攻擊也仍待觀察；但初步的停火協議可能引發市場對於紅海復航的預期，貨櫃股價走勢恐將承壓。

以色列 巴勒斯坦 紅海

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