產業追蹤／智慧家居 成長潛力大無窮

隨著技術迅速進步，智慧生活科技與運動科技正融入我們的日常生活中，為人們的健康、休閒、運動帶來全新的體驗。不論是透過非接觸感測技術實現身體健康監測，還是運用人工智慧重塑運動訓練模式，這些技術的應用無疑正在改變我們的生活。

過去健康管理和運動大多依賴傳統工具或人工輔助，但在科技的輔助下，現已變得更高效、更智能。例如健康管理隨著智慧設備的普及，讓人們在家中即可掌握身體狀況，達到即時監測與預防疾病的效果；運動領域方面，AI輔助系統讓專業訓練更精準，普通愛好者也能享受專業指導。

根據Mordor Intelligence的報告，全球智慧家居市場預計將從2024年1,201億美元增長至2029年的3,709.5億美元，年均複合成長率達25.30%。同時智慧運動科技市場預計將從2024年59.3億美元增至2029年209.4億美元，年均複合成長率超過28.69%。這些數據顯示，智慧科技在健康與運動領域的成長潛力可期，並持續推動相關產業的快速發展。

為回應市場需求，工研院於CES 2025中展示多種創新解決方案，其中包括iSleePad智慧舒眠睡墊與iPetSuite智慧寵護睡墊，分別針對人類與寵物的健康需求提供了精準的管理方案。

iSleePad智慧舒眠睡墊採用非接觸感測裝置，能夠監測使用者的心跳、呼吸、睡眠等數據，並在異常離床時發出警示，特別適合銀髮族與需要夜間照護的患者。這項技術還內建舒曼波功能，能促進深層睡眠，幫助用戶有效提升睡眠品質。不僅如此，iSleePad以輕量化設計提高了攜帶與安裝的便利性，適用於家庭與醫療機構，成為健康生活管理的理想輔助設備。

針對快速成長的寵物經濟，iPetSuite智慧寵護睡墊則是專為毛小孩設計的健康管理裝置。該睡墊採用低功耗非接觸感測技術，可全天候監測寵物的心跳、呼吸與睡眠狀況，並透過手機App提供即時數據與長期記錄，幫助飼主及早發現寵物的健康異常。這款產品不僅提升寵物的生活品質，還為飼主提供了更安心的照護方式，展現科技在寵物健康管理領域的巨大應用潛力。

在運動科技領域，工研院推出AI羽球教練重新定義羽球訓練的方式。由於羽毛球是項高速運動，這套AI羽球教練系統運用先進3D封裝技術，透過垂直堆疊晶片縮短連線間距來提升訊號傳輸速度，減少對大量外部設備的依賴。此外，AI羽球教練採用高速相機感測器捕捉用戶的揮拍姿勢與移動數據，並將這些資訊上傳至雲端平台，結合生成式AI進行即時分析，快速評估使用者的能力並客製化訓練計畫。

智慧科技的快速成長為人們帶來便利與價值，透過技術創新，健康管理變更貼心，運動訓練更高效，甚至人與寵物的連結也更緊密，這些變革不僅改變個人的生活方式，也為產業帶來新的商業模式與機會。

從智慧健康到智慧運動，工研院始終以創新科技為核心，致力提升人民福祉，讓科技更加貼近日常生活。隨著市場需求不斷增長，智慧科技正快速融入健康與運動領域，不僅重塑生活方式，也為相關產業注入新的發展動能。工研院將持續推動技術創新，以更全面、更精準的解決方案，引領智慧健康與運動科技的新篇章，實現科技與生活的深度結合。