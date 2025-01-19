產業追蹤／數位科技 催動健康台灣

資通訊科技與AI將重塑醫療生態，醫療照護場域也正從傳統醫院擴展至居家，進一步延伸至醫病互動體驗；在「健康台灣」願景引導下，運用數位科技收集數據，加以整合應用，發展以數據驅動的個人化精準醫療健康照護模式，不僅帶來商機，也將提升國民的健康福祉。

工研院產業科技國際策略發展所組長吳信茂指出，智慧醫療是數位醫療（Digital Health）的應用情境。透過數位化醫材串接醫療資訊系統，結合醫療物聯網等技術，可提升醫院的照護與資訊管理效率，還能將醫療服務延伸至日常生活場域，是近年全球醫療科技發展的重要趨勢。

儘管疫情後全球緊縮數位醫療投資，但整體數位醫療市場仍持續高成長。Frost & Sullivan預估，2023至2028年數位醫療市場的年均複合成長率為15.1%，市場規模至2028年將達4,790億美元，以數位診斷市場規模與成長性最大。

吳信茂表示，政府提出「健康台灣」倡議，其中癌症篩檢與預防、智慧醫療結合健康照護、改善醫療人員工作環境、三高病患加入照護網等，均可結合數位醫療科技來優化提升，也帶給產業創新的機會。以三高病患生理監測為例，連續式長天數的穿戴式裝置，需要微型化感測晶片，搭配傳輸或運算晶片進行AI數據分析；再如遠距醫療服務，透過裝置感測，將資訊傳輸至雲端平台或物聯網，再到醫師端，輔以AI診斷或分析建議，都是廠商可著墨之處。

目前全球醫療器材產業回歸常態，市場穩健成長。工研院統計，2023年全球醫療器材（含體外診斷醫材）市場規模達5,148億美元，預估2023至2026年的年複合成長率6.1%。產科所經理林怡欣指出，觀察全球前十大醫材廠的產品布局，高齡化社會正深刻影響醫材市場發展方向，特別在數位醫療領域，慢性病管理產品成為關注焦點。如心血管微創設備與遠距連續監測系統等創新醫材的研發，持續推動產業結構轉型；老年疾病相關醫材銷售動能轉強，包括Johnson & Johnson和Stryker等醫材大廠，在骨科、神經外科及微創手術領域的產品線表現亮眼。

iSleePad 智慧舒眠睡墊透過非接觸感測裝置，完全不用黏貼或接觸皮膚，就能輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等數據，甚至有異常離床偵測，無論是銀髮族、嬰幼兒、成人統統都適用。工研院／提供

近年台灣在心血管、骨科領域的CDMO能力逐漸完備，新創公司積極投入開發，如植入式神經電刺激和微創手術器械等高技術產品。業者可以ICT背景為基礎，聚焦於高階醫材、遠距醫療、精準醫療及去中心化個人醫療等領域，運用AI開發創新且具國際競爭力的醫療產品，進一步拓展全球市場。

疫情與超高齡社會來臨，改變了健康照護模式。產科所分析師陳宛郁指出，遠距醫療一開始是疫情期間的應急之策，現在演變為在宅醫療趨勢。在宅照護可分為在宅醫療、在宅急症照護與在宅安寧等三種模式。隨著居家醫療設備快速發展，患者即便在家中也能接受與院內相仿的醫療服務（HaH），尤其對需要密集照護或急症監控的患者影響深遠，並逐漸拓展至在宅安寧領域。

在宅照護可延續日常生活，照護者角色從醫院職員擴大至家屬、居家醫療團隊、長照團隊及社區資源，有助降低醫療成本，還提升患者及家屬生活品質。隨著國內醫療電子病歷和通訊診療辦法等法規實施，已為居家醫療數位化做好準備，以台灣高水準的醫療體系與技術基礎，未來有機會遠距醫療與在宅醫療市場占有一席之地。

全球面臨少子化與高齡化雙重挑戰，勞動力結構變遷，也對醫療資源造成巨大壓力。於此同時，AI、物聯網（AIoT）與大數據等技術的快速發展，加上設備整合，為高齡照護需求帶來曙光。

產科所分析師呂明芳表示，儘管近年全球在高齡科技與慢性病管理產業的整體投資趨緩，特定領域如高齡者退休財產規畫、穿戴型心臟監測裝置的投資卻顯著增長，顯示高齡照護正朝全方位且個人化的服務模式邁進。

從國際創新應用案例來看，AI在健康照護領域的應用不斷拓展，並在智慧醫療與高齡照護領域實現多項技術突破。例如結合AI運算的穿戴式裝置，可提供位置追蹤、跌倒偵測及健康狀況預測等功能，猶如隨身的AI高齡照護平台；或透過健康數據驅動，發展遠距復健訓練與健康管理，實現更精準且個人化的醫療模式。呂明芳建議，國內業者可從這些面向挖掘中高齡者商機，強化產業鏈整合與跨國合作，鞏固國內健康照護市場基礎，進一步拓展海外高齡照護商機。