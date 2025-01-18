快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

新北宣布300億元租金補貼核定8萬4千戶 房客批「被房東賺走」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市城鄉局今年第一波300億元中央擴大補貼核定有8萬4715戶，房客批評政府未嚴格把控租金反被房東賺走。記者李定宇／攝影
新北市城鄉局今年第一波300億元中央擴大補貼核定有8萬4715戶，房客批評政府未嚴格把控租金反被房東賺走。記者李定宇／攝影

新北市城鄉局今表示今年第一波300億元中央擴大租金補貼結果出爐，符合資格有8萬4715戶將補貼，房客批評政府未嚴格審查房租價格，房東因此賺走差價，議員鄭宇恩也批評，租屋黑市與租金漲幅調控需一併重視，才能讓政策原意被落實。

議員鄭宇恩表示，目前仍會收到民眾陳情，房東在租屋契約簽訂前即表明，申請租金補貼與否會有簽約金額的落差。然租金補貼原意是為減輕租屋民眾生活負擔，政府相關租金補貼政策也已行之有年，除了不斷擴大補助外，租屋黑市與租金漲幅的調控上，也需要一併重視，才能讓政策原意被落實。

吳姓大學生也表示，學校周邊一間套房7千元，但房東說如果申請擴大補貼房東要繳稅，租金就要算8千元，等於每個月補貼給房客的2880元，有1千塊是被房東賺走，認為政府應該嚴格查察房東出租的價格，而不是變相地被房東賺走。

城鄉局表示，今年租金補貼改由各縣市政府主辦，申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40至64歲占36%、65歲以上占11%，其中5成左右青年朋友申請，顯然租金補貼增加青年居住協助。新北申請租賃房屋平均分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等4區為大宗。

城鄉局提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至本月底，如有租約到期或搬遷等情形，應依規定於租約屆滿或搬遷後3個月內，主動將新租賃契約資料送至市府城鄉發展局審查。

房東 租金補貼

延伸閱讀

板橋殯儀館遷不遷新北吵不停 住保會批：市府自找的

新北市立殯儀館傳遷址八里 市府：未納討論

板殯遷至台北港？ 藍綠議員皆反對：八里不應納入評估

租金補貼來了！ 114年度300億中央擴大租金補貼明受理

相關新聞

新北宣布300億元租金補貼核定8萬4千戶 房客批「被房東賺走」

新北市城鄉局今表示今年第一波300億元中央擴大租金補貼結果出爐，符合資格有8萬4715戶將補貼，房客批評政府未嚴格審查房...

台中海線議員痛批社宅供應不足 市府增3社宅基地增千戶

台中梧棲被被稱為「九降風故鄉」，隨著三井Outlet以及多項重大建設陸續進駐，近來房價一路高漲，讓民眾直呼「太貴了！」海...

去年車市小跌 和泰營運逆勢創高

和泰車董事長黃南光昨（十七）日表示，二○二四年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過二七五七億元，再創歷史新高，ＴＯ...

累虧691億 中油盼油氣合理調價

中油去年營收一點一兆元，稅前虧損三五五億元，累積虧損六九一億元，負債比接近百分之九十三。

和泰車唱旺2025年 營收拚新高

和泰車董事長黃南光昨（17）日表示，2024年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過2,757億元，再創歷史新高，T...

2024年代銷接案 海悅六連霸…十大業者合計9,225億元

2024年房市燒燙燙，代銷業者也跟著荷包賺滿滿。據《591新建案》統計六都、新竹2024年十大代銷接案量，合計約9225...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。