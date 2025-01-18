新北宣布300億元租金補貼核定8萬4千戶 房客批「被房東賺走」

新北市城鄉局今表示今年第一波300億元中央擴大租金補貼結果出爐，符合資格有8萬4715戶將補貼，房客批評政府未嚴格審查房租價格，房東因此賺走差價，議員鄭宇恩也批評，租屋黑市與租金漲幅調控需一併重視，才能讓政策原意被落實。

議員鄭宇恩表示，目前仍會收到民眾陳情，房東在租屋契約簽訂前即表明，申請租金補貼與否會有簽約金額的落差。然租金補貼原意是為減輕租屋民眾生活負擔，政府相關租金補貼政策也已行之有年，除了不斷擴大補助外，租屋黑市與租金漲幅的調控上，也需要一併重視，才能讓政策原意被落實。

吳姓大學生也表示，學校周邊一間套房7千元，但房東說如果申請擴大補貼房東要繳稅，租金就要算8千元，等於每個月補貼給房客的2880元，有1千塊是被房東賺走，認為政府應該嚴格查察房東出租的價格，而不是變相地被房東賺走。

城鄉局表示，今年租金補貼改由各縣市政府主辦，申請人年齡分布，未滿40歲占53%、40至64歲占36%、65歲以上占11%，其中5成左右青年朋友申請，顯然租金補貼增加青年居住協助。新北申請租賃房屋平均分布主要區域分別為淡水區13.08%、板橋區12.71%、三重區11.86%及中和區10.36%等4區為大宗。

城鄉局提醒，300億元中央擴大租金補貼受理至本月底，如有租約到期或搬遷等情形，應依規定於租約屆滿或搬遷後3個月內，主動將新租賃契約資料送至市府城鄉發展局審查。