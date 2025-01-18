台中海線議員痛批社宅供應不足 市府增3社宅基地增千戶

台中梧棲被被稱為「九降風故鄉」，隨著三井Outlet以及多項重大建設陸續進駐，近來房價一路高漲，讓民眾直呼「太貴了！」海線議員痛批海線社宅供應不足，原三民好宅一期開放抽籤入住後，近千民眾反映排隊等待時間太長，加上清水、梧棲、沙鹿人口近年來也越來越多，市府有必要儘速規畫興建梧棲三民二期社會住宅。

梧棲三民好宅昨是台中市繼豐原安康段後，台中市的第7處社會住宅，3年前完工後，附近鄰近捷運藍線與三井OUTLET PARK，是兼具完善生活機能及交通便利的好宅；但總戶數僅300戶，等待案件卻高達800多件，市議員楊典忠強調，原梧棲三民社會住宅用地已規畫分期興建，但規劃之初需求評估過於保守，以致社會住宅用地僅開闢一半，要求市府與中央研商解決台中市社會住宅不足問題，照顧更多年輕人與弱勢家庭安居台中。

台中市住宅處說，社會住宅空房釋出後，行政作業含環境整理復原、通知候補簽約等，至候補實際入住需要時間銜接，目前台中市海線梧棲三民好宅候補人數為833件，平均每戶候補2.7人，優於全市平均6.79人，顯示海線地區的社宅實際需求，相對其他區較為緩和。

住宅處補充說明，中央已將清水區銀聯段、海濱段及沙鹿區榜文段三處基地，已納入社宅儲備用地，預計可新增提供1134戶住宅，加上梧棲三民好宅的300戶，海線地區社宅總供應量將達到1434戶，未來將因應海線地區人口成長及產業發展帶來的居住需求。