綠色旅遊商機萌芽 負碳住房、永續餐桌敲開市場

淨零永續浪潮下，觀光業掀起綠色變革，雲品國際在2年多前推動「負碳排住房」，不到一杯手搖飲的價格，就能讓住宿達到負碳排，已獲逾5000多組住客響應；台北晶華酒店則啟動「永續餐桌」計畫，導入AI助廚餘減量。

疫情後觀光旅遊商機持續暢旺，淨零碳排永續浪潮興起，也讓國內飯店產業綠色旅遊商機逐漸萌芽。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽說，觀光業並非「無煙囪工業」，旅遊本身需耗費大量能源，且排放驚人的溫室氣體；觀光業占全球碳排放8%，且觀光碳足跡預計每年成長率為3%，逐年上升。

他進一步說，旅行過程若能推廣以低碳排的方式，以自願減碳方式取得碳註銷，將遊客旅行過程產生的碳排抵銷，這是對環境的負責，也是未來的旅遊趨勢。

2025年元旦起，旅宿業取消一次性備品的政策上路，環境部估算，1年可減少4.6億個以上的小瓶裝旅宿用品用量，減少重量約2100公噸，相當於1年可減碳約2500公噸；飯店業更期待，消費者對永續環保的理念能「化被動為主動」。

雲品國際董事長盛治仁對中央社記者表示，雲品國際在2022年10月底起，推出「負碳排住房」活動試水溫，已獲得逾5000多組住客主動響應。雲品與台泥資訊以飯店整年的原物料使用量、能源使用量、公共設備使用量等，歷經兩年的碳盤查後，計算出平均雲品溫泉酒店每房每晚入住的碳足跡為150kg碳排放量、君品酒店每房每晚則為94kg碳排放量。

雲品國際補充，消費者可在訂房頁面自由選擇「負碳排」的加價購選項，雲品溫泉酒店每房每晚欲達碳中和，需要加價47元，君品酒店每房每晚則是加價29元，雲品國際也會再加碼，購買同等份量的碳權；等於不到一杯手搖飲的價格，就能減碳加乘效益放大。

展望今年，雲品表示，將擴大負碳排住房至雲朗觀光旗下嘉義與高雄飯店據點，並計劃轉向台灣碳權交易所購買多元碳權方案，支持在地碳市場發展。

雲品國際也將攜手文創娛樂開發業者光禹國際，共同開發嘉義故宮南院旁BOT案，規劃9.9公頃的Villa園區，由光禹國際投資新台幣15億元，預計於2025年12月底試營運，同樣會導入永續旅遊概念。

此外，台北晶華酒店於2023年加入EarthCheck認證計劃，是全球性永續旅遊認證組織EarthCheck在台灣的首個會員，除了每天記錄環境數據，並透過科學的判讀指導優化，精準執行永續發展工作。

晶華指出，去年首季台北晶華酒店啟動「永續餐桌」計畫，導入「AI廚餘系統」，協助廚餘減量，透過磅秤、螢幕、掃描機等設備，辨識並記錄廚餘重量與成本，系統每天會發送報告給餐廳管理者參考，減少餐期中不必要的食材浪費。

這個AI廚餘系統Winnow來自於英國，在歐美各國已推行數年，有超過30個國家、數百家飯店與餐廳導入，成功減少高達7成以上的廚餘量。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「永續飲食除了是理念、更是行動」，未來除了持續廚餘減量的目標外，晶華也在飯店後花園打造一座「香草花園」，舉辦城市農夫活動，讓民眾可在餐廳的花園中採摘香料，創作料理。

晶華也與各大國際名廚合作推出「盛（剩）食計畫」，把NG食材變成餐桌上的美味食物，順應時代的綠色旅遊浪潮。