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去年車市小跌 和泰營運逆勢創高
和泰車董事長黃南光昨（十七）日表示，二○二四年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過二七五七億元，再創歷史新高，ＴＯＹＯＴＡ、ＬＥＸＵＳ也拿下市場冠、亞軍的佳績。展望二○二五年的表現，和泰車總經理蘇純興表示，今年營收要超越去年，挑戰很高，但他很樂觀應能達標。
和泰車藉由集團全面性的發展，即使整體車市衰退，集團營收持續創下新高，在轉投資事業規模持續擴大下，推動集團再成長，在MaaS業務擴展之下，黃南光宣示將深耕市場，持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。
台灣整體車市新車銷售二○二四年回歸平穩銷售表現，全年銷售年減百分之四，和泰車二○二四年全年合併營收二七五七點六八億，年增百分之○點八八，營收成長主要來自本業與轉投資車美仕、大車事業的成長。
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