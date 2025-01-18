累虧691億 中油盼油氣合理調價

中油去年營收一點一兆元，稅前虧損三五五億元，累積虧損六九一億元，負債比接近百分之九十三。

中油董事長方振仁表示，財務狀況堪憂，盼國內油氣價格要有合理調整，也希望政府補貼利息支出，會持續與政府溝通協調。

在能源轉型方面，方振仁強調，天然氣扮演重要角色，三接在三月底就會測試運轉，以目前進度看來滿樂觀的，有信心可以達成任務，讓北部天然氣供應更穩固。

方振仁表示，受國際地緣政治、戰爭影響，油價去年呈現爬高走低態勢，去年虧損主因是配合政府政策，吸收民生、產業油氣價格以降低通膨，但國內供應是穩定充足的。