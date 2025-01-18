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2024年代銷接案 海悅六連霸…十大業者合計9,225億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
海悅董事長黃希文。聯合報系資料照
海悅董事長黃希文。聯合報系資料照

2024年房市燒燙燙，代銷業者也跟著荷包賺滿滿。據《591新建案》統計六都、新竹2024年十大代銷接案量，合計約9225.3億元，年增34.6％，創下歷史新高，觀察各代銷業者，仍由海悅廣告（2348）蟬聯龍頭寶座，從統計至今已連續六年稱霸，接續為新聯陽機構、甲山林集團、萬群地產、創意家行銷、新高創廣告、新理想廣告、慕樺建築行銷、信義代銷、聯鑫不動產。

2024年仍由海悅廣告蟬聯代銷龍頭寶座，去年接案量2,402億元，海悅近年積極南下搶灘代銷市場，去年更有近半數案量來自中南部，接案版圖遍及全台，無論是接案個數、總銷、戶數皆居全台之冠。

值得一提的是，新聯陽機構去年接案大爆發，總銷突破2千億元，達2,040億元。不只緊追代銷龍頭海悅，同時狠甩代銷雙雄之一的甲山林集團，表現相當亮眼。主要歸功5大百億指標案，包括600億元「元利四季莊園」、220億元「東方大境」、150億元「吾雙」、110億元的「麗寶南法莊園」與100億元「華固頂滙」，挹注去年接案突破2千億元。

季軍則為甲山林集團，2024年案量同樣超過千億元，與前年相比持平，除了代銷本業量能充沛之外，也歸功自家愛山林建設積極布局，去年共有約四成案量出於自建案，代銷、營建雙軌並進。

有中台灣代銷天王之稱的萬群地產，受惠近年台中預售屋推案火熱，帶動去年接案總銷700億元，年增176%，以黑馬之姿一口氣晉升到第四名。

第五名則是前年意外跌出十大代銷的創意家行銷，去年重返榜單，接案總銷達670.4億元，今年手握更多指標案。

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