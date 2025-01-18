和泰汽車總座跳「16蹲」 喊業績衝鋒

和泰汽車（2207）昨（17）日舉辦年終尾牙，總經理蘇純興和七位高階主管親自在台上大跳Energy天團的「16蹲」舞步。

蘇純興自嘲，舞蹈老師說，從沒看過八個阿伯跳16蹲，以他這個年紀都能跳好跳滿16蹲，這代表天下沒有難事，相信今年目標能順利達成。

和泰車昨日尾牙，今年以「閃耀榮光」為主題，600名員工齊聚一堂，席開60桌創下新高，總獎金超過400萬，最大獎項15萬元。和泰車今年尾牙在星期五舉行，蘇純興率領團隊大跳《星期五晚上》裡的舞作，「和泰新男團」連續多個深蹲高跳，蘇純興說，希望今年天天是星期五，每天業績都達成、每個月業績都達成，全年業績達成目標。

和泰車經歷過兩年的高獲利，董事長黃南光與蘇純興都持續看好新年度的表現，但兩人同時指出，今年是關鍵的一年。

和泰車分析，近幾年是汽車業變動的年度，電動車的趨勢、MaaS的服務變化也更多元，再加上進口車品牌眾多，車聯網的高度發展都是汽車產業以史以來最大變革的年代。

和泰車為了因應產業的變動，今年更是全面調整薪資結構，連年調薪，向科技廠搶人才，就是為了對應產業變動的需求。