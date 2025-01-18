快訊

冷氣團+輻射冷卻發威 苗栗大河3.5度、新竹峨眉5.7度極端低溫

和泰汽車總座跳「16蹲」 喊業績衝鋒

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰汽車（2207）昨（17）日舉辦年終尾牙，總經理蘇純興和七位高階主管親自在台上大跳Energy天團的「16蹲」舞步。

蘇純興自嘲，舞蹈老師說，從沒看過八個阿伯跳16蹲，以他這個年紀都能跳好跳滿16蹲，這代表天下沒有難事，相信今年目標能順利達成。

和泰車昨日尾牙，今年以「閃耀榮光」為主題，600名員工齊聚一堂，席開60桌創下新高，總獎金超過400萬，最大獎項15萬元。和泰車今年尾牙在星期五舉行，蘇純興率領團隊大跳《星期五晚上》裡的舞作，「和泰新男團」連續多個深蹲高跳，蘇純興說，希望今年天天是星期五，每天業績都達成、每個月業績都達成，全年業績達成目標。

和泰車經歷過兩年的高獲利，董事長黃南光與蘇純興都持續看好新年度的表現，但兩人同時指出，今年是關鍵的一年。

和泰車分析，近幾年是汽車業變動的年度，電動車的趨勢、MaaS的服務變化也更多元，再加上進口車品牌眾多，車聯網的高度發展都是汽車產業以史以來最大變革的年代。

和泰車為了因應產業的變動，今年更是全面調整薪資結構，連年調薪，向科技廠搶人才，就是為了對應產業變動的需求。

和泰車 尾牙 薪資

延伸閱讀

緯創尾牙「人人有獎」 董座林憲銘「最低1萬」豪撒上億

從分享物資到社會教育 街頭尾牙不只慰無家者勞苦

好羨慕！三立豪發1.6億年終 尾牙撒錢狂噴300萬

黃仁勳擔任緯創尾牙開場嘉賓透露下大單 十位幸運兒喜獲他送的紅包

相關新聞

和泰車唱旺2025年 營收拚新高

和泰車董事長黃南光昨（17）日表示，2024年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過2,757億元，再創歷史新高，T...

去年車市小跌 和泰營運逆勢創高

和泰車董事長黃南光昨（十七）日表示，二○二四年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過二七五七億元，再創歷史新高，ＴＯ...

累虧691億 中油盼油氣合理調價

中油去年營收一點一兆元，稅前虧損三五五億元，累積虧損六九一億元，負債比接近百分之九十三。

2024年代銷接案 海悅六連霸…十大業者合計9,225億元

2024年房市燒燙燙，代銷業者也跟著荷包賺滿滿。據《591新建案》統計六都、新竹2024年十大代銷接案量，合計約9225...

和泰汽車總座跳「16蹲」 喊業績衝鋒

和泰汽車昨（17）日舉辦年終尾牙，總經理蘇純興和七位高階主管親自在台上大跳Energy天團的「16蹲」舞步。

運價下挫 四大航線全跌

運價指數連二跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（17）日出爐，指數下跌159.86點至2,130.82點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。