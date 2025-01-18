和泰車唱旺2025年 營收拚新高

和泰車（2207）董事長黃南光昨（17）日表示，2024年是充滿挑戰的一年，但是和泰車全年營收仍超過2,757億元，再創歷史新高，TOYOTA、LEXUS也拿下市場冠、亞軍的佳績。展望2025年表現，和泰車總經理蘇純興表示，今年營收要超越去年，挑戰很高，但他很樂觀應能達標。

和泰車藉由集團全面性的發展，即使整體車市衰退，集團營收持續創下新高，在轉投資事業規模持續擴大下，推動集團再成長，在MaaS業務擴展之下，黃南光宣示將深耕市場，持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。他表示，今年將是新的關鍵起點，包括各品牌、售前售後及移動服務MaaS等各方面將持續成長。

台灣整體車市新車銷售2024年回歸平穩銷售表現，全年銷售年減4%，和泰車2024年全年合併營收2,757.68億，年增0.88%，營收成長主要來自本業與轉投資車美仕、大車事業的成長，從汽車銷售擴及上下游以及周邊，如今更擴及更多移動服務，多元的轉投資事業成為和泰車成長的重要動能，未來並將繼續尋求合適的事業繼續投入。

黃南光指出，2024年整體經濟環境因地緣政治風險持續升高，中美貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰。2024年台灣汽車市場總銷量為45.8萬台，較2023年減少1.9萬台。

即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，但在轉投資日本TMC集團的支持與各位同仁的共同努力下，和泰汽車全年合併營收超過2,757億元，再次創下歷史新高，而TOYOTA、LEXUS 和 HINO也穩居各自市場NO.1的領導地位。

和泰集團在MaaS移動服務業務持續領先業界，推動移動服務創新，突破傳統汽車業框架，以創新思維進行數位轉型，整合集團各項MaaS服務，為台灣MaaS移動服務發展注入更多能量，打造最強移動生態系。

黃南光強調，除了現有各部門的業務發展之外，和泰車並將持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。