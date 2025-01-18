運價下挫 四大航線全跌

運價指數連二跌。最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（17）日出爐，指數下跌159.86點至2,130.82點，周跌幅6.9%，華人農曆年將近，出貨量減少，四大航線運價都下跌。

國內的物流者分析，年關將近貨量原本就會減少，運價也會跟著向下修正，另外原因還有美東罷工危機解除，市場可望恢復正常秩序；市場進入收貨淡季，船公司願意調降價錢多收一點貨；另外，1月20日美國新總統川普上任後，市場潛藏各種不確定因素，在農曆年前運價還是會繼續向下修正。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,232美元，較前一期下跌9.6%；遠東到美東每FEU達5,960美元，較前一期跌4.3%；遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,279美元，周跌6.5%；遠東到地中海運價每TEU達3,327美元，跌幅4.3%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌40美元，達524美元，跌幅7.09%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。

法人分析，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明及萬海第4季的獲利仍舊可期，長榮海運2024年12月合併營收381.37億元，月增5.6%、年增61%；陽明12月單月營收為172.48億元，年減1.3%、年增62%； 萬海12月合併營收143.89億元，月增7.1%，年增72.2%。

此外，全球貨櫃輪第1季將繼續燒行好望角，貨櫃三雄2025年第1季仍是大賺局面。