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AI成MOJOIN助力 將推台日共製作品

中央社／ 台北17日電

橘子集團旗下漫畫星、文學星2024年整併為品牌MOJOIN，曾改編影集「影后」為漫畫小說，或與星座專家唐綺陽合作推出漫畫，皆成為網路熱門作品，2025年將運用AI推出台日共製作品。

MOJOIN平台擁有超過2000部漫畫、小說作品，在多元題材作品進駐下，2024年平台用戶停留時間成長近1.5成、自然流量占比達8成，佳績如破120萬點閱的小說「叛逆玩家」，還有年度最佳自然流量作品的漫畫小說版「影后」。

MOJOIN今天舉行媒體茶敘，橘子集團原創中心總監胡明顒表示，MOJOIN希望成為台灣原創內容的核心推動者，2025年除啟動平台3大升級計畫外，也會嘗試更多AI等科技工具協助創作者創作出具市場潛力與量能的作品，成為連結台灣與國際市場的重要橋樑。

MOJOIN觀察，2024年BL和GL作品熱度持續上升，如逾25萬點閱「偽娘直播中」及人氣小說「以愛為名」，讀者以女性為大宗，貼近職場或社會議題類型更能引起共鳴；幽默搞笑類型作品也是霸榜常勝軍，其中Vtuber、音樂等星級跨域作品如「極深空計畫：喵」等，也頗受男性讀者青睞。

奠基於過去基礎及案例，MOJOIN升級計畫之一便為深化多元領域產製合作，複製多部原創作品成功改編經驗，將陸續推出跨域企劃，如與唐綺陽合作的「難搞的戀愛體質」第2季、與啤酒品牌聯手打造以職人文化為主題的漫畫系列等。

MOJOIN預告，今年也將推出台日共製作品，並嘗試運用AI科技將作品進行多語系化處理，拓展內容IP更多的商業動能。AI科技運用同為升級計畫重要一環，將嘗試運用AI與新技術，推出閱讀BGM背景音樂、動態場景、以及說書功能，強化閱讀時的沉浸感與角色情感連結。

對創作者較為重要的升級計畫，則是MOJOIN將啟動「抖內」（意即Donate贊助）機制，透過番外篇、限定內容收費，建立可回饋給創作者的課金機制，同時也將推出作品周邊線上專賣店，朝IP粉絲經濟發展。

創作者 唐綺陽 小說

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