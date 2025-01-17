和泰車繼2023年獲利創新高之後 2024年繼續挑戰高獲利

車市龍頭和泰車（2207）董事長黃南光17日表示，2024年是充滿挑戰的一年，但和泰車全年營收超過2,757億元，再創下歷史新高，同時也是首次TOYOTA、LEXUS分居市冠亞軍的佳績。2025年將是一個關鍵的起點，包括各品牌、售前售後及MaaS等各方面將持續成長。

和泰車今日尾牙，總獎金超過400萬，最大獎項15萬元，並在漢來飯店席開60桌創下新高。和泰車在2023年獲利228億元，EPS 41.03元創下新高之後，2024年營收再創新高，和泰車的獲利也相當樂觀。和泰車總經理蘇純興表示，在不確定而且挑戰的一年，2024年各部門都達到目標，感謝員工努力，使和泰公司再度挑戰高獲利。

黃南光指出，2024年整體經濟環境因地緣政治風險持續升高，中美貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰。2024年台灣汽車市場總銷量為45.8萬台，較2023年的47.7萬台約減少了1.9萬台。即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，但在TMC的支持與各位同仁的共同努力下，和泰汽車全年合併營收超過2,757億元，再次創下歷史新高，而TOYOTA、LEXUS 和 HINO也穩居各自市場NO.1的領導地位。