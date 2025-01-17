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「全聯魷戲中心直贏店」吸引萬人 全支付註冊數單日成長3倍

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
「全聯魷戲中心直贏店」首周吸引破萬人，全支付註冊數單日成長3倍。全聯/提供
「全聯魷戲中心直贏店」首周吸引破萬人，全支付註冊數單日成長3倍。全聯/提供

全聯魷戲中心直贏店自1月11日起於松山文創園區二號倉庫正式開幕。全聯指出，體驗館自開館以來好評不斷，首周周末便湧入近三千人次入館，首周吸引破萬人潮參與；隨著農曆新年到來，9天連假迎來走春熱潮，全聯預期入館人數有望再創高峰。

「全聯魷戲中心直贏店」進場免費，唯一入場資格是下載並註冊全支付，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點（1魷點=1全點=1元現金），在體驗館人氣爆棚影響下，帶動全支付註冊會員數，相比活動前單日成長約3倍；同時「全支付APP」也同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第二名！顯示「全聯魷戲中心直贏店」成功創造話題，並藉由遊戲化體驗驅動消費者成為全支付會員，同時也將有趣的品牌體驗透過Instagram、Threads等社群平台不斷分享擴散，打造全聯、全支付和Netflix三贏的品牌串聯！

「全聯魷戲中心直贏店」第二階段「拍照體驗場」1月20日即將開跑，活動一路開放到年初五（1月28日除夕休館），歡迎北中南各地民眾，新年走春到松菸感受這波「粉紅浪潮」，盤點體驗館社群必拍打卡熱點，包括「玩家宿舍&玩家頭像顯示牆」、「3.5米巨型英熙娃娃」、「第2季新遊戲尋找同伴」、「金豬撒幣秀」等，皆是還原度極高的影集場景，1月20日起入場只要下載並註冊全支付會員，就能享受全區拍照體驗，活動持續開放網路報名，現場也提供排隊席次，歡迎提前預約減少等待時間。

除了館內拍照，每周六、日場館外人氣極高的畫片遊戲也是本次活動亮點，松菸遊客若是巧遇手提公事包的畫片男千萬別錯過，只要下載並註冊全支付就能加入挑戰！除了畫片遊戲外，挑戰人性的「OX GAME」也有機會在場外體驗，1、2月整個松菸園區都是魷戲賽場，遊客都有機會成為玩家，只要贏下魷戲就能把魷點帶回家，還能參加抽獎挑戰88,000魷點！

館內重現影集中經典遊戲場景，為玩家量身打造三關遊戲、四項體驗、五大展區，讓消費者彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，從場外的畫片男、場內粉紅守衛、玩家等經典影集角色外，也加入消費者最熟悉的「全聯阿姨」等超市意象，讓整體體驗氛圍充滿奇幻又不失趣味性；加上只需下載並註冊全支付即可免費入場，玩遊戲還有機會贏得魷點，許多玩家躍躍欲試，也讓「魷戲體驗場」預約席次瞬間秒殺！

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