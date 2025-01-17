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和泰集團尾牙 和泰車總經理蘇純興大跳《星期五晚上》
和泰集團17日舉行一年一度的尾牙以「閃耀榮光」為主軸，席開60桌、最高獎金15萬元，將發出500萬以上的獎金，和泰汽車（2207）董事長黃南光開場，總經理蘇純興領團隊大跳《星期五晚上》裡的舞作，「和泰新男團」連續多個深蹲高跳，期許新年度和泰車業績能跳的更高。
黃南光致詞感謝所有同仁在2024年的努力，讓和泰集團代理的TOYOTA及LEXUS雙品牌銷售開出佳績，首先，TOYOTA不僅持續蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，登錄台數達到約12.5萬，持續保持市場領導地位。
總經理蘇純興領軍團隊大跳《星期五晚上》，並且期許新年度和泰車業績能能跳的更高，現場氣氛嗨到最高點。
董事長黃南光指出，2024年特別是COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS更是霸占台灣汽車市場年度銷售前四名的寶座。
LEXUS在RX、NX、UX 等強勢商品的帶動之下，加上全新車款LBX的導入，以全年2萬8500台的登錄台數連續兩年蟬聯豪華車市場冠軍。
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