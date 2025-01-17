2024年下半年預售屋熱銷排行曝 這區每天成交10戶居冠

永慶房產集團統計2024年下半年7月至11月十大預售屋交易熱區，台中市北屯區累計75建案共1,657戶預售交易，預售交易火熱遙遙領先全台各個行政區，桃園市有大園、中壢、桃園、八德等四個行政區上榜，是去年下半年預售屋熱銷行政區最多的縣市，苗栗縣竹南鎮則是唯一非屬六都的行政區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台中市北屯區交通主要有國道1號、74號快速公路與台中捷運加持，往返中科園區或是台中市中心都相當便捷，在重劃區的開發、重大建設的興建以及產業的挹注帶動之下，近年建商積極購地推案，尤其十四期重劃區、捷運機場重劃區更是建商推案熱區，去年下半年累計有1,657戶交易排名第一，平均預售屋交易每坪60.2萬元。

桃園市2024年下半年預售屋供給量相當龐大，有四個行政區進入前十預售屋交易熱區。陳金萍指出，桃園位在新北與新竹之間，受惠桃園軌道建設持續推進，近年政府也推動產業升級，吸引企業廠辦、總部設點，帶來大量就業人口移入，且桃園重劃區開發面積大，建商推案量也較大，因此受到雙北及新竹購屋民眾青睞。

大園區受惠桃園航空城利多，吸引建商積極推案，2024年下半年累計1,306戶預售交易排名第三，平均每坪35.3萬元。其中不少預售交易戶數坐落在大園客運園區，除了航空城題材外，3字頭的房價、平均1千萬出頭的總價也吸引不少青埔地區的外溢買盤關注。

中壢區去年下半年累計49建案共1,193戶預售交易，排名第四，平均每坪46.4萬元。不少交易戶數位於興南重劃區，能享有機場捷運的快捷，往返桃園高鐵或桃園機場都相當便利，未來還能直達中壢車站，轉乘台鐵與捷運綠線延伸線。

此外，桃園區與八德區去年下半年各有857戶及700戶預售交易，排名第七及第八。

排行榜上唯一非六都的行政區則是苗栗縣竹南鎮，受益於竹科外溢的剛性買盤，2024年下半年預售屋交易累計682戶。陳金萍說明，新竹因可建築土地有限，建商推案趨緩，鄰近竹科的苗栗縣區域如頭份、竹南也受到新竹新建案供不應求、買方外溢的影響，房價跟著水漲船高，且購屋族群大多是在竹科園區就業的高所得科技新貴或工程師，房價負擔能力強。

竹南鎮本就是苗栗縣的房市熱區，居住機能完善、也受到在竹科園區就業的購屋客群青睞。竹南鎮2024年下半年預售屋平均單價每坪46.1萬元，4字頭房價相較於竹北的高房價，吸引許多竹科外溢客群與置產族群的目光，人口也持續湧入，區域發展具有潛力。