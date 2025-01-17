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迎春節旅遊熱潮 超商推特色門市和機台大搶停留商機

中央社／ 台北17日電

春節連假旅遊熱潮，四大超商紛紛推出特色門市攻占觀光熱點衝業績。統一超結合全台逾百間主題特色店和機台體驗；全家以北中南店鋪擁有不同特色景點為號召；萊爾富以有吉祥寓意命名門市；OK則是備妥冷凍食品及飲料搶攻商機，估計業績有望成長25%。

統一超今天發出新聞稿指出，全台逾百間主題特色門市，累計16種IP角色，平均帶動來客數比一般店型多1成。今年春節由北到南有10家主題特色店，讓民眾外出觀光旅遊補給，也能去不同特色店打卡。

統一超2024年接手國道服務區台中「清水服務區」推出在地特色門市，也陸續在台南和高雄推出千坪和百坪大店舖，並複合統一旗下多家品牌，皆是特色門市之一。

為了搶食春節出遊商機，統一超部分門市也引進拍貼機台和娃娃機台，甚至有首創超商進駐「黃金智能販賣機」，熱銷價格區間約新台幣3000多元的1公克黃金，成為另類超商「停留」商機。

全家表示，北部地區中，與新北市捷運公司合作運營的新北捷十四張店，店外景觀露台可遠眺台北101；中台灣有全家清境雲海店，有歐風建築外觀，全家霜淇淋更是該店全年熱銷的明星商品；南部有全家恆春海角店，店舖外觀以恆春古城門的磚砌城牆概念設計。

全家指出，為搶攻民眾旅途期間臨時採買、中途休憩商機，春節連假期間，全家經營的國道服務區與台61快速道路休息站商場，將以餐食及伴手禮品2大類商品為備貨重點。

萊爾富表示，今年走春特色門市，有以「吉祥寓意」來命名門市名，以加深消費者對萊爾富門市的印象。還有以萊爾富吉祥物與融合台灣原住民泰雅族文化所打造的特色門市，更是往來桃園市復興區知名的遊憩景區，為拍照打卡的必經特色門市。

OK超商表示，春節期間，消費者對食品、飲品和節慶商品的需求大幅提升，尤其是糖餅、冷凍食品及飲料等，往往成為顧客購物清單中的熱門商品，搶攻春節市場需求熱潮，OK超商預估，春節期間消費熱潮預估可帶動業績成長25%。

根據OK超商過往數據分析，春節期間的單筆消費金額平均增長超過30%，且到店人數也顯著增加。

全家 春節 超商

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