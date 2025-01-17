去年營收創新高 和泰尾牙席開60桌、總獎金500萬元

汽車龍頭和泰車今舉行尾牙，席開60桌，總獎金500萬元，最大獎為15萬現金。董事長黃南光表示，即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，但在TMC的支持與同仁的共同努力下，全年營收超過2757億元，再次創下歷史新高，而TOYOTA、LEXUS和HINO也穩居各自市場龍頭的領導地位。

和泰今年邀請知名團體ENERGY表演，總經理蘇純興也率領主管共同跳「16蹲」，鼓勵同仁完成全年目標。

黃南光表示，去年是充滿挑戰的一年，在整體經濟環境方面，地緣政治風險持續升高，中美貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰，2024年全年台灣汽車市場總銷量為45.8萬台，較2023年的47.7萬台約減少了1.9萬台。

但黃南光指出，TOYOTA不僅持續蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，登錄台數達到約12.5萬台，持續保持市場領導地位，特別是COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS更是霸占台灣汽車市場年度銷售前四名的寶座。

黃南光也說，LEXUS在RX、NX、UX等強勢商品的帶動之下，加上全新車款LBX的導入，以全年2.85萬台登錄台數，連續兩年蟬聯豪華車市場冠軍，且TOYOTA和LEXUS兩個品牌，首度奪得2024年度台灣汽車市場銷售冠軍及亞軍，彰顯了和泰在市場的領先地位，同時也展現出品牌的強大實力。

展望未來，黃南光表示，2025年將是一個關鍵的起點，期許所有同仁都能持續在各個品牌、售前售後及MaaS等各方面持續創新、追求卓越，希望提供客戶的不僅僅是優質商品，更是從購車到售後全方位的貼心服務，讓每一位客戶都能感受到和泰的用心與專業，同時，也將深耕市場，持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。