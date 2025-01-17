中油揭轉型進度 三接3月底供氣、加氫站拚第2季營運

中油肩負能源轉型重任，中油董事長方振仁今天表示，三接進度樂觀，目標3月底測試運轉，穩定北部天然氣供應；首座加氫站目前正在申請使用執照，預估第2季開始營運。

台灣朝向2050淨零目標，中油肩負能源轉型重任。方振仁指出，天然氣居重要角色，位於觀塘工業區的第3座液化天然氣接收站（三接）進度樂觀，目標今年3月底測試運轉，將先供應約50萬噸量，穩固北部天然氣供應，預估2027年達成全氣、300萬噸供應量。

中油補充，三接工程完工後，將提供台電大潭電廠7到9號燃氣機組所需天然氣，滿足北部民生、工業及燃氣發電廠的新增天然氣需求，未來北中南3座接收站可達分區供氣、相互備援。

方振仁表示，中油將透過「優油、減碳、節能」達成2050淨零轉型，優油方面，他舉例，中油研發軟碳負極材料成功應用在電動機車電池，去年和台南市府合作提供換電服務；鈦酸鋰（LTO）材料試量產工場也會進入測試與生產階段。

另外，永續航空燃油（SAF）供應則是和交通部合作，預定今年4月開始供應國內航空公司（華航、長榮）。中油是國內首家油公司取得符合國際民用航空組織（ICAO）供應銷售具實質減碳效益的永續航空燃油（SAF）資格，也訂定114年為SAF供應元年。

減碳方面，他指出，2023年排碳量和2005年基準年相比，排碳量已降至685萬噸、減幅40.6%，目標是2030年可進一步達到49.6%；去年減碳成績預估8到10萬噸。至於二氧化碳捕捉利用及封存（CCS）計畫，苗栗通霄鐵砧山示範場域預訂7月可開始進行碳封存作業。

節能方面，他表示，中油第一地熱案場在宜蘭土場，預計今年4、5月完工進入測試營運，裝置容量為5.2MW；氫能部分，高雄加氫站已在去年12月機械完工，目前正在申請使用執照，預估第2季可開始營運，屆時將搭配交通部大客車示範運行計畫。