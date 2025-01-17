滿心砸1.7億元桃園興建物流倉儲 預計年底啟用

滿心（2916）17日董事會決議通過自地委建倉庫案，預計砸下1.7億元興建倉庫，作為營運發展使用。滿心表示，公司目前自有倉儲位於高雄，同時在新北產業園區有一租用的物流倉，未來桃園楊梅倉完工後，將率先將新北產業園區的物流倉遷移過去，同時電商有不少委外的倉儲，也會一併挪移，至於高雄倉未來是否存續董事會尚未定案。

滿心董事會啟動倉儲投資計畫，於楊梅區長紅段7-59地號自有土地興建倉庫，預計投資1.7億元，資金來源為自有資金及銀行借款。滿心表示，由於現有倉儲空間已不敷使用，加上委外倉儲成本日益增加，為使營運效率提升，因此決議自建倉儲，已在去年底動工，預計最快今年底可啟用。

滿心興建的桃園楊梅倉儲面積高達2,000餘坪，較現有新北產業園區倉儲面積倍增，預期將有效緩解空間不足的問題。滿心表示，未來新倉儲啟用後，不僅將降低倉儲外包成本，還能支援公司未來電商物流的擴展需求，提升整體營運效益。

滿心去年營收19.2億元，年增4.46%，持續創下近年新高。展望2025年，滿心表示，今年有不少商場將陸續開幕營運，包括南港LaLaport、SOGO大巨蛋等商場，內部有不少品牌已計畫將進駐。滿心目前手上加計去年新增的SCOTTISH HOUSE、PEARLY GATES兩品牌，共有14個品牌，公司也預計今年除了將持續引進新品牌，也會針對既有品牌汰弱留強。

長期來看，滿心表示，國內企業調薪與基本工資持續調升，有助提升消費能力及意願，但民眾出國旅遊人氣依然暢旺，也會排擠到國內消費力，因此將掌握市場需求，引進更適切市場需要的品牌及商品，擴大通路及虛實整合，以提升經營績效。