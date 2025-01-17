快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

桃機開放日本入境事先確認首日 5航班作業順暢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。圖／機場公司提供
台日機場入境事先確認作業實施順利，航空公司協助於候機室廣播及派員引導旅客參加。圖／機場公司提供

機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，實施首日1月16日自上午6:45至下午14:30，共執行IT236、JX846、IT218、IT252、CI178共5個航班，近千名旅客在桃園機場候機室就已預先確認入境資料，加速赴日後的通關審查作業。

機場公司指出，至作業日期2月12日結束之前，搭乘中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）及台灣虎航（6757），前往日本函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場、16航班的旅客，適用對象為從臺灣出發至入境日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天以內者）之特定航班旅客，都可選擇參加。

配合春節疏運，迎接即將到來的蛇年春節，機場捷運自1月24日到2月2日共計10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於5:00與5:30加班發車，從A1站出發中間不停靠，直接開往第一航廈與第二航廈，時間為35分鐘，A1台北車站的市區預辦登機服務，也同步提早於4:30開始，讓旅客出國行程從國內開始就一路順暢。

在聯外交通國道客運巴士部分，大有巴士1962往板橋、1968往新店，1月29日至1月31日調整約每小時一班；統聯客運1661A往宜蘭1月20日至1月24日、1月27日至1月31日從宜蘭發車前往機場，於上午06:30增開一班；國光客運1860A往台中，1月16日起前往機場加開20:10、21:10兩班，離開機場增開23:30、00:20、01:20、01:50共4班。

國道客運 桃園機場

延伸閱讀

日本入境事先確認首日作業順暢 春節桃機聯外交通加開

打造日本瀨戶內海藝術季 秋元雄史南美館將辦展

台日機場入境事先確認首日 桃機5航班作業順暢

非法移民入境歐盟去年減38%創4年新低 1原因奏效

相關新聞

全聯「魷戲中心直贏店」 首周吸引破萬人朝聖、全支付註冊成長3倍

最受矚目「全聯魷戲中心直贏店」自1月11日起於松山文創園區二號倉庫正式開幕，體驗館自開館以來好評不斷，首周周末便湧入近3...

和泰車繼2023年獲利創新高之後 2024年繼續挑戰高獲利

車市龍頭和泰車（2207）董事長黃南光17日表示，2024年是充滿挑戰的一年，但和泰車全年營收超過2,757億元，再創下...

和泰集團尾牙 和泰車總經理蘇純興大跳《星期五晚上》

和泰集團17日舉行一年一度的尾牙以「閃耀榮光」為主軸，席開60桌、最高獎金15萬元，將發出500萬以上的獎金，和泰汽車（...

2024年下半年預售屋熱銷排行曝 這區每天成交10戶居冠

永慶房產集團統計2024年下半年7月至11月十大預售屋交易熱區，台中市北屯區累計75建案共1,657戶預售交易，預售交易...

去年營收創新高 和泰尾牙席開60桌、總獎金500萬元

汽車龍頭和泰車今舉行尾牙，席開60桌，總獎金500萬元，最大獎為15萬現金。董事長黃南光表示，即使市場面臨充滿變數的考驗...

桃機開放日本入境事先確認首日 5航班作業順暢

機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業，實施首日1月16日自上午6:45至下午14:30，共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。