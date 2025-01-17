全聯「魷戲中心直贏店」 首周吸引破萬人朝聖、全支付註冊成長3倍

最受矚目「全聯魷戲中心直贏店」自1月11日起於松山文創園區二號倉庫正式開幕，體驗館自開館以來好評不斷，首周周末便湧入近3,000人次入館感受Netflix《魷魚遊戲》熱潮，在台北松菸颳起粉紅旋風，首周吸引破萬人潮參與；隨著農曆新年到來，9天連假迎來走春熱潮，入館人數有望再創高峰，讓全聯、Netflix兩大品牌聯名合作再掀一波討論話題。

伴隨各大社群及網路口碑持續發酵，1月11日~1月19日第一階段期間限定「魷戲體驗場」網路預約席次秒殺，不分平日、周末吸引眾多魷魚粉排隊入場朝聖，現場也開放第二排隊動線來消化人潮，甚至有熱情粉絲變裝影集角色共襄盛舉。

「全聯魷戲中心直贏店」進場免費，唯一入場資格是下載並註冊全支付，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點（1魷點=1全點=1元現金），在體驗館人氣爆棚影響下，帶動全支付註冊會員數，相比活動前單日成長約3倍；同時「全支付APP」也同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第二名。顯示「全聯魷戲中心直贏店」成功創造話題，並藉由遊戲化體驗驅動消費者成為全支付會員，同時也將有趣的品牌體驗透過Instagram、Threads等社群平台不斷分享擴散，打造全聯、全支付和Netflix三贏的品牌串聯。

館內重現影集中經典遊戲場景，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗、5大展區，讓消費者彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，從場外的畫片男、場內粉紅守衛、玩家等經典影集角色外，也加入消費者最熟悉的「全聯阿姨」等超市意象，讓整體體驗氛圍充滿奇幻又不失趣味性；加上只需下載並註冊全支付即可免費入場，玩遊戲還有機會贏得魷點，許多玩家躍躍欲試，也讓「魷戲體驗場」預約席次瞬間秒殺。

最受玩家喜愛的3.5米巨型英熙娃娃，攻占各大社群平台，成為魷戲玩家必拍、必打卡場景；「冰箱繞圈圈」遊戲中畫片、椪糖、致富鈔票、玩家制服、金豬等做工精緻的超市「食材」，也受到玩家喜愛。還有串聯整場遊戲的玩家手環，記錄著玩家遊戲歷程和畫面，不只能在「隱藏控制室」裡一探究竟，還能在離場前印製專屬遊戲發票，不僅場景設計神還原，遊戲體驗也充滿巧思、細節滿點，讓體驗館開幕首周即口碑爆棚。

眾多經典場景，讓玩家們好玩又好拍，其中第三關「OX試吃攤」更是還原劇中孔劉扮演的畫片男「麵包vs彩券」橋段；美食還是彩券？用OX選擇權決定，根據首周玩家實際參與遊戲結果統計，有高達8成玩家選擇O獲得彩券，其中僅有近200位幸運玩家抱走888魷點，而收到「魷點可憐」未中獎彩券的玩家也別氣餒，2月2日前活動期間，凡參加「魷戲體驗場」、「拍照體驗場《OX試吃攤》」、「周末加碼場外賽《畫片挑戰/OX試吃攤》」，且獲得魷點（有成功完成魷點登錄）之會員，即獲得抽獎資格，全支付將加碼抽出兩位「終極贏家」，送出88,000魷點（等同於88,000元現金），每一全支付帳號限享1次抽獎機會，總計將抽出2位中獎者。